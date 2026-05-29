México, Estados Unidos y Canadá refuerzan medidas de prevención del ébola de cara al Mundial 2026

–Los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol, México, Estados Unidos y Canadá, están coordinando acciones para intentar evitar la entrada del virus del ébola por todas las vías, esto es, aéreas, terrestres y marítimas. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un conjunto de medidas sanitarias junto a México y Canadá para viajeros procedentes de zonas africanas de alto riesgo por ébola, con el fin de proteger la salud pública sin interrumpir el flujo de viajes y comercio durante la cita mundialista que arranca en tierra azteca el 11 de junio.

«Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial 2026 —el evento deportivo más grande de la historia—, Estados Unidos, México y Canadá están coordinando esfuerzos en todos los frentes, incluidas las medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos», apuntó Johnson en un mensaje en la red social X.

El gobierno canadiense empezó a aplicar nuevas medidas fronterizas temporales, incluida la suspensión de los visados a los residentes de la República Democrática del Congo (RDC), Uganday Sudán del Sur, para intentar impedir la entrada y propagación del ébola en el país.

Autoridades sanitarias mexicanas anunciaron un reforzamiento de las medidas preventivas contra el ébola con filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos especiales de cara al Mundial, aunque descartaron casos en el país y aseguraron que el riesgo de propagación es «muy bajo”.

«(En) México no se han registrado casos y (decir) que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”, afirmó el secretario de Salud, David Kershenobich durante la conferencia de prensa presidencial.

Las declaraciones ocurren mientras autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia sobre el brote de ébola detectado en regiones de África oriental y central, particularmente en zonas de Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las «muertes sospechosas» registradas por la epidemia del virus y el pasado viernes, la OMS elevó de «alto» a «muy alto» el riesgo por el brote. (Información DW).