Imponen multa de más de $1.350 millones a Movistar por vulnerar derechos de los usuarios en reposición de Sim Card

–La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este viernes que, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, sancionó a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar), con una multa de $ 1.358.672.968, por vulnerar los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones.

La decisión se originó con fundamento en las denuncias presentadas por distintos usuarios que manifestaron haber sido víctimas de un fraude, luego de que dejaron de recibir señal en su equipo móvil y al comunicarse con su operador se les informó que se había realizado una reposición de Sim Card. Esto derivó en que, con posterioridad a la reposición fraudulenta de sobre las líneas móviles de los usuarios.

Adicionalmente, se evidenció que el operador no explicó ni acreditó de manera suficiente ante los usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las PQR relacionadas con dichas reposiciones, pese a que los usuarios manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso asociado a servicios financieros y plataformas digitales vinculadas a sus números celulares.

Así mismo, la SIC impartió una orden administrativa de carácter particular a Movistar, orientada a fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de Sim Card, con el propósito de prevenir afectaciones a los usuarios y reducir el riesgo de accesos no autorizados a las líneas móviles y a los servicios asociados a estas.

Finalmente, la SIC señala que contra el acto administrativo sancionatorio procede el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y/o el de apelación ante la Delegada para la Protección del Consumidor.