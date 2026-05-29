Búfalo albino se salva de la «pena de muerte» por su parecido con el presidente Donald Trump (VIDEO)

–En la República Popular de Bangladés, país del sur de Asia ubicado en el subcontinente indio, el Gobierno salvó del sacrificio en el último minuto a un búfalo albino que se volvió viral por el asombroso parecido de su peinado con el del presidente estadounidense, Donald Trump.

El noble animal, en lo que difiere del mandatario estadounidense, de casi 700 kg, había sido vendido para el sacrificio ritual en una festividad musulmana, pero el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó que se le perdonara la vida, que se reembolsara el dinero al comprador y que el bóvido fuera trasladado al Zoológico Nacional de Bangladés donde se mantendrá hasta que se produzca su muerte natural.

? Salvan al búfalo ‘Donald Trump’ de ser sacrificado Un búfalo albino de Bangladés, apodado 'Donald Trump' por su flequillo rubio, fue salvado del sacrificio durante una festividad musulmana tras la intervención del Gobierno y trasladado a un zoológico. pic.twitter.com/qbhKKO72pU — Sepa Más (@Sepa_mass) May 28, 2026

Commander in beef dodged a burger bullet! Donald Trump lookalike buffalo who gained stardom in Bangladesh has been spared from Eid sacrifice after a last-minute govt intervention, Home Ministry official said #Trumpbuffalo #Bangladesh #Eid pic.twitter.com/zyHhY59JMZ — Diamond Feed (@DiamondFeedX) May 28, 2026

Y a propósito de toros. Este animalito no resultó tan noble como «Trump»

?? UN TORO SUELTO DESTROZA una peluquería y desata el pánico En el video de seguridad se observa al animal entrando de golpe al local, mostrando el pánico inmediato de las personas en el interior. (FUERTE VIDEO)https://t.co/Pg1qn2x4W2 pic.twitter.com/xyHDg2Rniw — RT en Español (@ActualidadRT) May 28, 2026

(Información RT).