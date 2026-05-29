    • Internacional

    Búfalo albino se salva de la «pena de muerte» por su parecido con el presidente Donald Trump (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En la República Popular de Bangladés, país del sur de Asia ubicado en el subcontinente indio, el Gobierno salvó del sacrificio en el último minuto a un búfalo albino que se volvió viral por el asombroso parecido de su peinado con el del presidente estadounidense, Donald Trump.

    El noble animal, en lo que difiere del mandatario estadounidense, de casi 700 kg, había sido vendido para el sacrificio ritual en una festividad musulmana, pero el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó que se le perdonara la vida, que se reembolsara el dinero al comprador y que el bóvido fuera trasladado al Zoológico Nacional de Bangladés donde se mantendrá hasta que se produzca su muerte natural.

    Y a propósito de toros. Este animalito no resultó tan noble como «Trump»

    (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte