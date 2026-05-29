EL CIUDADANO QUE LA CONSTITUCION QUIERE

Por: Carlos Fradique Mendez Por: Carlos Fradique Mendez

El ciudadano que la constitución quiere

Esta es la lección 986 de educación para la vida en familia, es una clase de cívica y política para referirme al ciudadano que la constitución quiere. Debemos, con humildad y respeto, entender que nuestra educación cívica y política es muy precaria. Prevalece la emoción, frente a la razón y a la conveniencia por una patria mejor.

Ciudadano viene de ciudad, y por extensión de todas las ciudades y la suma de ciudades un país, una patria y para nosotros nuestra patria Colombia, la que debe ser remanso de paz, de sana convivencia y de prosperidad. Quienes promueven el odio, la violencia, la destrucción, así la arropen como ejercicio del derecho a la protesta, no son buenos ciudadanos, no respetan la ciudad, no respetan a Colombia y no merecen reconocimientos.

La Constitución dispone que la ciudadanía se ejerce a partir de los 18 años. Es norma para hombres y mujeres, teóricamente en igualdad de condiciones. Digo teóricamente porque en la práctica muchas circunstancias generan desigualdades, inequidades.

La ciudadanía es condición esencial para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos. Los empleos se han distorsionado con las llamadas órdenes de prestación de servicios que hacen que la persona contratada rinda obediencia y respeto al empleador. En esta época, para que vote en favor del empleador. Como el voto es secreto se puede incumplir este compromiso.

Conforme a la Constitución el voto no es obligatorio legalmente, pero las circunstancias de orden público, las relaciones sociales resquebrajadas, la economía, la violencia, la corrupción, la amenaza de cambiar el orden institucional, que vivimos en Colombia nos obligan moral, social, políticamente a votar. En este momento votar no es una opción sino una obligación para preservar a Colombia, a nuestras familias, a nuestro futuro.

El voto en blanco, el no votar, es apoyar la desinstitucionalización de Colombia. Repito, el voto en blanco, el no votar es apoyar la desinstitucionalización de Colombia.

Votar con odios, con pasiones ciegas, en contra de alguien y no a favor de Colombia, no por amor a Colombia es apoyar todo lo que puede dañar el que Colombia sea remanso de paz, de sana convivencia y de prosperidad.

Por favor, si el odio, la pasión ciega viven en nuestras conciencias, tenemos tiempo para repensar y votar por el bien de Colombia, una Colombia en paz y prosperidad.

Su amigo abogado y profesor

Carlos Fradique-Méndez