Cayó banda de criminales ‘Los Pinos’, red organizada que operaba desde cárceles

Foto: Policía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá anunciaron la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ‘Los Pinos’, dedicados al tráfico de estupefacientes en Usaquén y San Cristóbal.

Luego de más de un año de investigación a través de un agente encubierto, vigilancias y seguimientos, entrevistas e interceptación de llamadas telefónicas, se desplegaron un total de 20 diligencias de allanamiento y registro que permitieron la captura de 19 hombres y tres mujeres de nacionalidad colombiana, quienes generaban rentas criminales cercanas a los 30 millones de pesos mensuales.

Su modo de delinquir consistía en la venta y distribución de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo (pequeñas dosis), a través de habitantes de calle en cambuches y expendedores en los diferentes parques y vías públicas de los barrios La Gloria y Los Libertadores.

Traían la droga desde la localidad de Usme en taxis y posteriormente era dosificada en viviendas y distribuida a los expendedores de este grupo delincuencial. Se pudo establecer que marcaban la droga con un logo característico (panda) así como en parques, canchas de fútbol y paredes de algunos barrios donde tenían injerencia criminal.

“El mensaje para los criminales es claro: ustedes podrán esconderse, pero la gente está hablando y las autoridades están actuando. La Policía de Bogotá no se va a cansar de perseguirlos porque esa es su función y porque hay un compromiso absoluto de trabajar por la seguridad de la ciudad», aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

De acuerdo con las investigaciones, entre los imputados se encuentra alias ‘Costa’, uno de los cabecillas de este grupo delincuencial. Desde la cárcel de Cómbita (Boyacá), al parecer, coordinaba todo el actuar criminal de este grupo delincuencial y habría cometido el homicidio de un patrullero en el barrio El Restrepo en 2022.

Otro de los imputados es alias ‘Santanderiano’, segundo al mando y quien, presuntamente, desde la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca), coordinaba las extorsiones, homicidios y la venta de estupefacientes. Se le atribuye un homicidio el 17 de enero de 2026 a una persona por tráfico de estupefacientes y extorsión.

También está alias ‘Vega’, tercero de la organización criminal, quien ordenaba el actuar criminal y sería el responsable de dos homicidios, uno en 2025 por ajuste de cuentas y otro este año por “temas pasionales”, según las autoridades.

Así mismo, en estas acciones operativas fueron capturados tres sicarios, entre ellos alias ‘Quintero’, quien sería el jefe de sicarios y al parecer habría cometido los homicidios ordenados por este grupo delincuencial. De igual manera, fueron imputados en centro carcelario alias ‘Millos’ y ‘Jerson’ también sicarios de esta organización criminal, por un doble asesinato en San Cristóbal.

Por otra parte, también fueron capturados otros alias ‘Suegro’, quien tenía el rol de transportador y era el conductor de los taxis utilizados para transportar la droga, y otros ocho: alias ‘Mono’, ‘Chiqui’, ‘Moreno’, ‘Empanada’, ‘Pinky’, ‘Brayan’, ‘Daniel’ y ‘Rogelio’, todos ellos, presuntos expendedores de este grupo delincuencial.

En las diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Usaquén y San Cristóbal, fueron incautados más de 350 gramos de marihuana, munición y cinco dispositivos móviles. Además, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.

La mayoría de los integrantes de esta banda contaban con antecedentes por homicidio, extorsión, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, hurto, amenazas, feminicidio y lesiones personales. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a 16 de estas personas.