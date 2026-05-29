Obras Metro: avanza el traslado de redes y urbanismo en la av. Caracas entre calles 34 y 37

Pieza gráfica de la Empresa Metro de Bogotá.

Inició el traslado de redes y la construcción del urbanismo de la Línea 1 del Metro de Bogotá, en los andenes de la avenida Caracas entre las calles 34 y 37.

!Ten en cuenta!

Habrá cierre parcial de andenes en los costados oriental y occidental de la av. Caracas entre calles 34 y 37, las 24 horas, por actividades preliminares de redes y urbanismo.

Habrá cierre total del andén oriental de la av. Caracas entre calles 36 y 37 y cierre parcial del carril oriental de la calzada oriental, en horario nocturno.

Se garantizará el acceso a los predios aledaños a la zona de obra.

Se garantizarán senderos peatonales con señalización.

Atiende la señalización y sigue las indicaciones del personal de obra.

Así avanza la obra

La Línea 1 del Metro de Bogotá, con corte al 30 de abril de 2026, registró un 77.53 % de avance, demostrando una vez más que el proyecto de infraestructura de movilidad más importante que se construye en el país avanza con paso firme.

El avance se refleja en la ejecución de la obra y sus componentes a lo largo de los cerca de 24 kilómetros de trazado.