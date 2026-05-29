Colombia cierra temporalmente fronteras terrestres y fluviales para garantizar la seguridad en elecciones presidenciales

–Como parte de las acciones del Plan Democracia 2026 trazado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar la seguridad en la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia anunció el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales.

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, esta restricción entrará a regir desde las 18:00 horas (6:00 p.m.) del próximo sábado 30 de mayo, y hasta las 06:00 horas (6:00 a.m.) del lunes 1 de junio de 2026.

El artículo 26 de la norma ordena el cierre de los pasos fronterizos autorizados durante ese lapso, y señala que la medida deberá incluir controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales. Sin embargo, la restricción será exceptuada parea los casos fortuitos o fuerza mayor.

Durante el periodo de cierre se restringirá el tránsito de viajeros a través de los pasos fronterizos autorizados. Los demás puestos de control migratorio del país continuarán operando bajo los protocolos establecidos y conforme a las disposiciones vigentes.

En desarrollo del Plan Democracia 2026, Migración Colombia desplegará un operativo especial en las zonas fronterizas del país, reforzando los controles de ingreso y salida de viajeros conjuntamente con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para prevenir situaciones que puedan afectar el orden público o comprometer el desarrollo del proceso electoral.

El Plan Democracia 2026 es una estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno nacional para garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional.

La restricción “es una medida soberana orientada a garantizar la seguridad nacional y el correcto desarrollo del proceso democrático. Migración Colombia mantendrá un despliegue operativo permanente en las zonas fronterizas del país», explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora General de Migración Colombia.

La entidad formuló un llamado a a la ciudadanía y a los viajeros para informarse a través de los canales oficiales y a adoptar las medidas necesarias para evitar contratiempos durante la vigencia de esta disposición.