Colombia: Gobierno activa medidas para enfrentar fenómeno de El Niño; recomienda ahorrar agua y energía y alertar sobre focos de incendio

–El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), adoptó 17 medidas y recomendaciones dirigidas a entidades territoriales y titulares de licencias ambientales, con el objetivo de anticipar y mitigar los impactos del fenómeno de El Niño en Colombia.

Estas acciones responden a escenarios climáticos que indican una probabilidad del 82 % de que el fenómeno se presente entre mayo y junio, con una permanencia estimada del 96 % entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, lo que podría generar efectos significativos sobre el agua, los ecosistemas y la seguridad alimentaria.

Entre las medidas del Ministerio de Ambiente se destacan el fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico, priorizando el abastecimiento humano y agrícola; la prevención de incendios forestales mediante sistemas de alerta temprana; la revisión del ordenamiento territorial; y la protección de la fauna silvestre y los ecosistemas estratégicos.

La ministra (e) de Ambiente y directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, @IreneVelezT, anunció la expedición de dos circulares que reúnen 17 medidas y recomendaciones para fortalecer la preparación del país frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño y los escenarios de… pic.twitter.com/Li6GnEKSgu — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) May 29, 2026

De manera complementaria, la Anla emitió siete lineamientos enfocados en los proyectos con licencias ambientales, incluyendo la revisión de planes de contingencia, el ajuste de programas de ahorro de agua y el fortalecimiento del análisis de capacidades operativas de proyectos hidroeléctricos para evitar afectaciones a comunidades y ecosistemas.

“Prepararnos es cuidar la vida. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos y con mayores impactos, por lo que el Gobierno Nacional actúa de manera preventiva y oportuna para fortalecer la capacidad de respuesta del país», afirmó la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, al destacar que estas medidas buscan proteger a las comunidades y garantizar una gestión responsable frente al cambio climático.

En una circular, la Anla estableció medidas preventivas generales:

• Fortalecer las medidas de ahorro y uso eficiente del agua en procesos, sistemas y actividades auxiliares.

• Evaluar la vulnerabilidad de las fuentes abastecedoras y la disponibilidad del recurso frente a escenarios de déficit hídrico.

• Preparar medidas de restricción, redistribución o racionalización del uso del agua, con prioridad para usos esenciales cuando las condiciones del territorio así lo requieran.

• Verificar la suficiencia de los mecanismos de monitoreo y control ambiental para responder a escenarios de mayor exigencia operativa o ambiental.

• Mantener disponible la información técnica y ambiental necesaria para atender requerimientos posteriores de la Autoridad.

• Articularse con los Centros de Atención de Fauna y Flora a efectos de generar protocolos de atención de fauna que puede verse afectada con ocasión de incendios, estrés hídrico, entre otros efectos relacionados con el Fenómeno de

El niño.

• Avisar inmediatamente si se observa un incendio forestal o una columna de humo dentro de las zonas donde se desarrollan las acciones de compensación o de la inversión forzosa de no menos del 1%.

• Mantener comunicación constante con los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres, cuerpo de Bomberos, las secretarías de gestión del riesgo municipales y las autoridades ambientales regionales, con el fin de

reportar cualquier emergencia climática que ponga en riesgo las acciones de compensación o de la inversión forzosa de no menos del 1%.

• Revisar o establecer barreras cortafuego, podas u otras medidas, para evitar la propagación rápida del fuego.

• Ajustar las actividades de siembra, de acuerdo con los boletines de pronósticos y alertas climáticas emitidos por el IDEAM.

• Programar las jornadas de riego, de acuerdo con los boletines de pronósticos y alertas climáticas emitidos por el IDEAM.

Estas medidas deberán ser adoptadas con enfoque preventivo, bajo criterios de proporcionalidad y oportunidad, y orientadas a reducir riesgos de afectación sobre el abastecimiento hídrico, la calidad del agua, los ecosistemas asociados y la sostenibilidad ambiental de la operación.