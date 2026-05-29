UIAF alerta sobre posible ingreso de dineros ilegales a campañas

–(Imagen ilustrativa). La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) alertó sobre posibles movimientos de recursos ilícitos hacia campañas políticas en medio de la actual contienda electoral y pidió a partidos y gerentes de campaña reforzar los controles para prevenir el lavado de activos.

El director de la entidad, Wilmar de Jesús Mejía, aseguró que la UIAF ha recibido alertas ciudadanas provenientes del norte, occidente y sur del país sobre presuntos movimientos de dinero ilegal con el propósito de apoyar, afectar o contaminar campañas políticas.

“Estamos ante amenazas muy? fuertes sobre recursos que eventualmente podrían ingresar a distintas campañas que están hoy en la contienda electoral”, afirmó el funcionario.

Mejía recordó que los partidos políticos y las campañas tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas relacionadas con el origen de los recursos que reciben. Sin embargo, indicó que, hasta la fecha, la entidad no ha recibido reportes asociados con el actual proceso electoral.

“Las campañas, a través de sus gerentes, son quienes están obligados a reportar si los recursos que están recibiendo son lícitos o no. En ninguno de estos casos la UIAF ha recibido reportes sobre la contienda electoral actual”, explicó.

Durante la presentación del balance institucional, el director destacó que en el actual cuatrienio la UIAF elaboró 1.143 productos de inteligencia financiera, lo que representa un aumento del 116 % frente al gobierno anterior.

Según el reporte oficial, la entidad también incrementó los montos analizados en investigaciones sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Mientras en el gobierno anterior se revisaron movimientos por 51,1 billones de pesos, en la actual administración la cifra ascendió a 176,76 billones, equivalente a un incremento del 246 %.

“Doblamos los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva”, señaló Mejía.

La UIAF además presentó el informe ‘Monitoreo Económico Territorial – Dinámicas financieras en coyuntura electoral’, en el que identificó comportamientos inusuales en movimientos de efectivo y giros durante anteriores elecciones.

De acuerdo con el análisis, Quibdó e Istmina, en Chocó, fueron los municipios con mayores cambios transaccionales registrados en procesos electorales pasados, seguidos por Apartadó y Caucasia, en Antioquia.

En relación con el seguimiento a recursos del sistema de salud, Mejía aseguró que la entidad ha entregado información a la Fiscalía General de la Nación para apoyar investigaciones en curso y confirmó un trabajo articulado con la Superintendencia Nacional de Salud.

“La salud es un derecho fundamental que hay que proteger. Hemos hecho ejercicios muy importantes y se han suministrado insumos a la Fiscalía para los procesos que adelantan”, señaló.

Frente al caso conocido como ‘Papá Pitufo’, el director de la UIAF aseguró que no ha sostenido conversaciones con Diego Marín y afirmó que, tras revisiones internas, no existe trazabilidad de misiones oficiales al exterior relacionadas con ese asunto.

Además, informó que la entidad interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por presunto abuso de función pública y abrió indagaciones internas para establecer si hubo uso indebido de recursos reservados.