Conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá: asista este viernes 29 y sábado 30 de mayo

Crédito: Orquesta Filarmónica de Bogotá – Kike Barona.

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. La primera jornada será este viernes 29 de mayo a las 7:00 p.m. y la segunda jornada es el sábado 30 de mayo de 2026, a las 4:00 p. m. ¡Ambos conciertos con entrada gratis hasta completar aforo!

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por Rune Bergmann, presentan la serie de conciertos “Una vida entre la esperanza y la perdición”, dedicada a una de las obras más exigentes del repertorio universal: la “Sinfonía No. 6” del compositor Gustav Mahler (1860 – 1911).

Viernes 29 de mayo de 2026 – Una vida entre la esperanza y la perdición

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03. Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Fecha: Viernes 29 de mayo de 2026

Viernes 29 de mayo de 2026 Entrada gratis hasta completar aforo.

Sábado 30 de mayo de 2026 – Una vida entre la esperanza y la perdición

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03. Hora: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Sábado 30 de mayo de 2026 Entrada gratis hasta completar aforo.

Rune Bergmann, director invitado (Noruega)

Rune Bergmann es actualmente director musical de la Filarmónica de Calgary (Canadá), director artístico y director principal de la Filarmónica de Szczecin (Polonia) y director principal de la Filarmónica de Argovia (Suiza), cargos que ocupa desde las temporadas 2017/18, 2016/17 y 2020/21, respectivamente.

Sus compromisos recientes como director invitado incluyen presentaciones con las orquestas sinfónicas de Baltimore, Colorado, Detroit, Edmonton, Houston, Nueva Jersey y el Pacífico en América del Norte; así como con la Filarmónica de Bergen, la Orquesta della Svizzera Italiana, la Orquesta Sinfónica Portuguesa, la Orquesta Nacional de la Ópera de Noruega, la Orquesta de Valencia, la Staatskapelle Halle, la Filarmónica de Wroc?aw y el Festival Risør en Europa.

Recomendados Agrupaciones Filarmónicas

Como parte de la programación musical de la semana, las Agrupaciones Filarmónicas también ofrecerán conciertos gratuitos en distintos escenarios de la ciudad.

Jueves 28 de mayo – 7:00 p. m.Auditorio Sonia Fajardo Forero – Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Cra. 9 Bis # 62 – 43)Filarmónica de Música Colombiana

Director: Jorge Andrés Arbeláez

Entrada libre hasta completar aforo

Jueves 28 de mayo – 7:00 p. m.Auditorio Mario Laserna ­- Universidad de los Andes (Calle 19 A # 1 – 17 Este)Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara Concierto con ganadores de “Filarmónica en Movimiento 2025”

Director: Julien Faure.

Entrada libre con previa inscripción.

Sábado 30 de mayo – 3:00 p. m.Biblioteca Pública Fontibón – Plaza Fundacional (Cl. 18 # 99 -38)Grupos de cámara de la Orquesta Filarmónica de Mujeres

Entrada gratis hasta completar aforo.

Sábado 30 de mayo – 4:00 p.m.Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo (Calle 170 # 67-51)Coro Filarmónico Juvenil