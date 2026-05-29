Lina González-Granados llega al Teatro Colón con ‘Los Planetas’ este 29 de mayo

Foto: Asociación Nacional de Música Sinfónica – Caterine

Este viernes 29 de mayo de 2026, el Teatro Colón en Bogotá, recibe a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en una noche donde el universo imaginado por Gustav Holst, el legado de Benjamin Britten y el protagonismo femenino dentro de la música sinfónica se encontrarán en un mismo escenario. Asiste a las 7:30 p. m. ¡Entrada con boletería!

La velada estará liderada por la directora colombiana Lina González-Granados, actual directora residente de LA Opera, cuya trayectoria la ha llevado a dirigir y colaborar con importantes escenarios, orquestas y compañías de ópera en Europa y Estados Unidos. El concierto abrirá con la Sinfonía Simple para cuerdas Op. 4 de Benjamin Britten, obra construida a partir de melodías compuestas durante la infancia del autor y considerada hoy una de las piezas más representativas del repertorio británico para cuerdas.

Posteriormente, el cornista Jonathan Concha, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, y el tenor César Gutiérrez interpretarán la Serenata para tenor, corno y cuerdas Op. 31, una de las composiciones más íntimas y poéticas de Britten. La noche cerrará con Los Planetas de Gustav Holst, una de las suites orquestales más influyentes del siglo XX. La interpretación contará con la participación especial de las mujeres del Coro Nacional de Colombia, quienes darán vida al misterioso cierre de la obra en Neptuno, el místico.

*Este evento no hace parte de la agenda cultural del Distrito.

La cita es en Teatro Colón de Bogotá, ubicado en la calle Décima #5-32.