Disidencias de alias «Calarcá» reivindican muerte de 50 integrantes del grupo de Mordisco en Guaviare; MinDefensa se pronuncia sobre los hechos

–(Imagen ilustrativa). Las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ confirmaron que 50 integrantes del grupo de alias Iván Mordisco murieron al atacar su campamento ubicado en la vereda Siberia del municipio de San José del Guaviare. Además señalaron que en sus filas solo perdieron la vida dos integrantes y 3 más resultaron heridos.

«Al pueblo colombiano, le informamos que este nefasto acontecimiento, a 4 días de un certamen electoral, no fue iniciado por nosotros. Fue un acto de legítima defensa”, precisa el comunicado difundido por la estructura ‘Isaías Carvajal’.

Indica que el día 26 de mayo del año en curso una columna de combate de cien guerrilleros del frente Isaías Carvajal se encontraba pernoctando en su área campamentaria en la Vereda La Siberia, cuando fueron sorprendidas en asalto por doscientas cincuenta unidades de Mordisco, dirigidas directamente por él».

Añade que «en el desarrollo del plan defensivo las guerrillas del frente Isaías Carvajal con fuego y movimiento simultáneo compacto, rompieron el cerco dejando las primeras bajas enemigas, ingresando de nuevo a apoyar las unidades

comprometidas en el asalto».

«Después de tres horas de combate, el enemigo se retira dejando cincuenta bajas en el campo de combate y llevando gran cantidad de heridos», subraya.

Además señala que 4 ametralladoras fueron recuperadas, así como 49 fusiles entre R-15 y AK- 47, dos fusiles Dragunov, cientos de proveedores y más de 10.000 cartuchos de diferente calibre. «Una prisionera de guerra. Honor y gloria a 2 de nuestros camaradas caídos y 3 más heridos», puntualiza.

En el escrito, las disidencias de alias «Calarcá» envía sus condolencias «a todos los familiares de los hombres y mujeres caídos» y además precisa: «Alzamos la voz de ¡basta ya! Que no sigan cayendo caucanos armados inocentes, cumpliendo órdenes de Mordisco, sujeto desviando mental, con cortedad ideológica y psicópata».

Igualmente le pide a «los mandos mediocres del Cauca» que «no se presten enviando jóvenes de allá, sin experticia, apoyando a Iván en sus locuras tácticas en una guerra injusta».

Finalmente insta a todos los jóvenes del frente primero Armando Ríos «a desistir de esa guerra perdida que sus mandos han planteado contra nosotros», advirtiendo que «a todos los que se rindan a nuestras unidades tácticas de combate, se les respetará la vida y se entregarán a sus familiares, tal como hemos hecho desde el inicio de la confrontación».

A propósito de este comunicado de las estructuras criminales de alias ‘Calarcá’ y relacionado con enfrentamientos contra estructuras criminales de alias ‘Mordisco’, ocurridos el 26 de mayo en la vereda La Siberia, municipio de San José del Guaviare, el Ministerio de Defensa Nacional hizo las siguientes precisiones:

1. El citado comunicado constituiría la confesión y admisión pública de un atroz delito cometido por la estructura criminal de alias ‘Calarcá’, la cual reconoce el asesinato de múltiples personas, entre ellas, presuntamente menores de edad, lo que configura una gravísima violación al Derecho Internacional Humanitario y a la legislación penal colombiana.

2. Cualquier estructura criminal, así como quienes ejecuten, ordenen, financien o faciliten estas conductas punibles, serán perseguidos judicialmente en Colombia y en el exterior, y podrán enfrentar condenas de hasta cincuenta (50) años de prisión, tanto para los autores materiales como para la línea de mando responsable de estos gravísimos delitos.

3. Estas organizaciones criminales constituyen una grave amenaza para la seguridad y tranquilidad del pueblo colombiano. Son estructuras que desprecian la vida y se sostienen mediante el narcotráfico, el terrorismo, la extorsión y la destrucción del tejido social y comunitario en distintas regiones del país.

4. Este Despacho rechaza de manera categórica la cínica pretensión de estas estructuras criminales de normalizar la barbarie, vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante el reclutamiento ilícito y justificar las masacres bajo la inaceptable y falaz excusa de supuestos «actos de defensa».

5. Ninguna organización armada al margen de la ley ostenta legitimidad alguna, y mucho menos puede ejercer violencia o promover el control ilegal del territorio nacional.

6. Este Ministerio recuerda que el monopolio legítimo de las armas radica exclusivamente en la Fuerza Pública, conforme al mandato constitucional instituido para la salvaguarda de la vida, la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

7. La Fuerza Pública tiene la instrucción clara y categórica de emplear toda su capacidad constitucional y legítima para perseguir, judicializar y neutralizar a las estructuras criminales responsables de estos hechos, así como adelantar todas las acciones necesarias para impedir que actos de esta naturaleza se repitan en el territorio nacional, sin excepción alguna.