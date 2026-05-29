Minjusticia alerta sobre mezcla peligrosa del “tusi” y hace un llamado a fortalecer la prevención y reducción de riesgos

–El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, advirtió sobre los graves riesgos para la salud asociados al consumo de la droga conocida como ‘Tusi’, tras recientes casos de complicaciones médicas reportados por la Secretaría de Salud de Antioquia y confirmados en Medellín, hechos sobre los cuales el alcalde la capital antioqueña Federico Gutiérrez señaló en su cuenta en X:

? Asesinos. Cínicos.

Ojo papás y mamás.

Ojo. No consumas ningún tipo de droga. pic.twitter.com/l3C2PA6zXc — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 28, 2026

El Ministerio destacó que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Observatorio de Drogas de Colombia mantiene desde 2013 un seguimiento permanente a esta sustancia mediante análisis de muestras obtenidas en calle, los cuales evidencian que el ‘Tusi’ no tiene una composición fija y puede contener múltiples drogas y sustancias adulterantes.

La cartera explicó que esta mezcla puede incluir derivados anfetamínicos como MDMA, MDA y metanfetamina, además de ketamina, cafeína y paracetamol.

Los estudios también han identificado otras sustancias como PMMA, oxicodona, tramadol, clonazepam, cocaína y catinonas sintéticas, así como adulterantes entre los que figuran fenacetina, fluoxetina, pregabalina, lidocaína, aminopirina y medicamentos de uso veterinario como levamisol y xilazina.

De acuerdo con el Ministerio, algunas muestras analizadas han llegado a contener hasta nueve sustancias distintas, lo que incrementa significativamente los riesgos para la salud y dificulta prever sus efectos.

El Sistema de Alertas Tempranas puso además su equipo técnico a disposición de las autoridades locales y nacionales para fortalecer la recolección y análisis de muestras, con el objetivo de generar evidencia científica que permita comprender mejor la composición y efectos de esta droga.

La entidad advirtió que podrían registrarse más casos en distintas regiones del país debido a la expansión del consumo y a la naturaleza impredecible de las mezclas utilizadas en su fabricación.

Aunque los casos recientes han evidenciado principalmente afectaciones vasculares, el Ministerio señaló que también podrían presentarse daños en órganos y sistemas como la vejiga y el sistema urinario, especialmente por el uso de ketamina y su interacción con otras sustancias.

El Gobierno nacional recomendó al sector salud reforzar la vigilancia epidemiológica y el seguimiento a pacientes con antecedentes de consumo de “Tusi”, con el propósito de garantizar atención oportuna y adecuada.

Finalmente, el Ministerio insistió en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del consumo y las acciones de reducción de riesgos y daños frente a esta sustancia.