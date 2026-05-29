Fiscalía fortalece capacidad institucional para combatir delitos electorales en comicios presidenciales; establece también canales de denuncia

–(Imagen ilustrativa). La Fiscalía General de la Nación anunció que puso en marcha un plan de acción nacional para fortalecer su capacidad institucional y brindar una respuesta oportuna respecto a cualquier conducta que afecte la transparencia del proceso electoral, el ejercicio libre del voto y las garantías democráticas de los colombianos.

La estrategia contempla el despliegue articulado de fiscales, investigadores y servidores de policía judicial en las 35 seccionales del país para atender denuncias ciudadanas e iniciar investigaciones de oficio por hechos que puedan constituir delitos electorales antes, durante y después de los comicios.

Las actividades previstas se desarrollan en el marco de las resoluciones 016 y 047 expedidas en febrero de 2026, mediante las cuales la entidad adoptó medidas transitorias de investigación y judicialización para enfrentar posibles afectaciones al proceso electoral, y priorizó el abordaje de los casos de ataques informáticos.

Para este 31 de mayo, 5.600 integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entre investigadores, peritos y servidores de policía judicial, estarán disponibles en todo el territorio nacional para adelantar actos urgentes, recaudar elementos materiales probatorios y apoyar las investigaciones relacionadas con conductas delictivas.

De manera complementaria, la Sección de Análisis Criminal (SAC) mantiene un monitoreo permanente de 24 horas para identificar hechos que puedan configurarse como delitos electorales. Este seguimiento permite conocer patrones, contextos territoriales y variables de tiempo, modo y lugar que faciliten la reacción institucional y el análisis criminal.

Al servicio de la ciudadanía y las demás instituciones comprometidas en el proceso electoral está disponible el Mapa de Riesgo Electoral, en el micrositio “Elecciones 2026” en www.fiscalia.gov.co. Esta herramienta contiene información actualizada sobre índices de riesgo por departamentos, municipios y zonas geográficas del país.

Protección de la infraestructura digital y garantías electorales

La Fiscalía también activó protocolos para priorizar el abordaje de los casos de afectaciones a la infraestructura digital asociada al proceso electoral. Fiscales especializados en delitos informáticos asumirán las investigaciones relacionadas con ataques cibernéticos, accesos irregulares a los sistemas tecnológicos, uso indebido de herramientas digitales y conductas contra bienes del Estado destinados a las elecciones.

De igual forma, la mantiene especial atención respecto a posibles amenazas, hostigamientos o hechos de intimidación contra candidatos y actores políticos. Para estos casos se encuentran activas las rutas de atención y los mecanismos de articulación institucional para la activación de medidas de protección.

En materia de financiación electoral, el Observatorio de Financiación Electoral continúa realizando seguimiento y emitiendo alertas relacionadas con posibles irregularidades en topes de financiación, gastos de campaña y origen de recursos.

La Fiscalía General de la Nación tiene habilitados sus canales de atención y recepción de denuncias en las 35 seccionales del país, así como en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), Centros de Atención de la Fiscalía (CAF) y Puntos de Atención de la Fiscalía (PAF).

Las denuncias también pueden presentarse a través del aplicativo “Denuncia Fácil” disponible en la página web institucional y mediante los canales habilitados por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior.

Todas estas acciones se desarrollan de manera articulada con las mesas de coordinación y los espacios operativos de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.