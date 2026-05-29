Messi gigante se levanta en Argentina… para llegar a su última cita mundialista (VIDEO)

–En Cutral Co (Neuquén, Argentina), avanza el montaje de una monumental estatua de Lionel Messi que alcanzará los 26 metros de altura. La obra busca potenciar el perfil turístico de la ciudad y, según autoridades locales, será con el monumento más grande del mundo dedicado al futbolista.

Trasladaron el torso del monumento más alto del mundo en honor a Leo Messi y las primeras imágenes de la celeste y blanca ya ilusionan a todos. 26 metros de pura historia que empiezan a tomar forma en suelo neuquino.

LA LOCURA ES TOTAL: ¡Messi gigante llegó a Cutral Co! ??? Trasladaron el torso del monumento más alto del mundo en honor a Leo Messi y las primeras imágenes de la celeste y blanca ya ilusionan a todos. 26 metros de pura historia que empiezan a tomar forma en suelo neuquino. pic.twitter.com/nqBprfw8lO — Radio Nacional AM 870 (@NacionalAM870) May 22, 2026

Mientras tanto, Messi, se recupera de “sobrecarga muscular” a semanas del Mundial. Pese a esta contingencia, Lionel fue confirmado oficialmente en la convocatoria de la Selección Argentina para disputar la Copa del Mundo. El director técnico Lionel Scaloni incluyó al capitán en la lista definitiva para defender el título mundial.

La lesión de Messi en la MLS encendió la alarma el domingo durante el triunfo de Inter Miami ante Philadelphia Union.

A los 28 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi se detuvo, se masajeó la parte posterior de la pierna izquierda y pidió el cambio, con rumbo directo a los vestuarios.

El gesto, poco habitual en el capitán argentino, activó la preocupación en el cuerpo técnico de la selección.

Desde el club llevaron tranquilidad con rapidez.

La salida respondió a una medida preventiva, vinculada a la carga física y a las condiciones del campo de juego.

El Inter Miami emitió el parte médico oficial sobre la situación física de Lionel Messi.

Tras someterse a estudios en el centro médico Baptist Health, el diagnóstico arrojó una “sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”.

Si bien el club estadounidense no estableció plazos fijos para su recuperación, aclaró que el regreso del delantero a la actividad dependerá de su “evolución clínica y funcional”.

Con ese diagnóstico, el optimismo regresó al predio de Ezeiza, con la certeza de que el “10” llegará en condiciones a la concentración.

El reencuentro más esperado se dará el lunes 1° de junio, jornada en la que Lionel Messi se sumará a los trabajos directamente en suelo estadounidense para encarar la recta final de la preparación.

Habrá dos amistosos, antes de que comience el Mundial.

El 6 de junio, ante Honduras, en el estadio Kyle Field, Texas.

Y el 9 de junio, ante Islandia, en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

(Con información de RT y DW).