Terror en las alturas: Pasajeros quedan colgando en en una montaña rusa atascada (VIDEO)
–Un aterrador rescate se llevó a cabo este jueves en Galveston, Texas, luego que un coche de una montaña rusa quedara atascado en una vía vertical, dejando a ocho personas suspendidas en la parte más alta de la atracción, a unos 30 metros del suelo.
Los bomberos tuvieron que utilizar una escalera de gran altura para llegar hasta los pasajeros atrapados. El rescate fue lento y meticuloso: extrajeron a cada persona una por una, colocándolas en una canasta al final de la escalera para descenderlas.
A roller coaster rescue is underway in Galveston, TX.
A car became stuck on a vertical track, leaving eight people dangling at the very top of the ride. The riders have been stuck for about three hours. pic.twitter.com/8OedB0DDDH
— Scott ?? (@RandomHeroWX) May 29, 2026