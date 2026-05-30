Bogotá activa alerta amarilla hospitalaria por jornada electoral de este domingo 31 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Salud

Con el objetivo de garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud y responder de manera oportuna ante cualquier situación de urgencia o emergencia durante la próxima jornada electoral, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha declarado la alerta amarilla para toda la red hospitalaria de Bogotá.

La declaratoria regirá entre el viernes 29 de mayo a las 6:00 p. m. y finalizará el lunes 1 de junio a las 6:00 p. m.

“Hacemos un llamado a todos los gerentes y directores de las IPS de la ciudad para dar cumplimiento estricto a las directrices de esta alerta. Es fundamental agilizar la recepción de pacientes en las urgencias, optimizar los tiempos de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos y en tiempo real con nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Toda la capacidad hospitalaria de Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere”, señaló José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

De acuerdo con la evolución de los acontecimientos durante el fin de semana, la alerta podría escalar a nivel naranja o rojo, conforme a los protocolos institucionales.

Acciones y requerimientos a la red hospitalaria

Para asegurar la continuidad de los servicios esenciales y la atención prioritaria de contingencias, todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas deberán cumplir de manera obligatoria con las siguientes directrices:

Planes de contingencia: activar de inmediato el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (PGRDCH). Talento humano: activar la cadena de llamadas, disponibilidad de turnos y asegurar personal de relevo o apoyo en caso de inasistencias o si la capacidad de atención es superada. Insumos y logística: prever la total disponibilidad de medicamentos, insumos médicos y elementos de atención, además de garantizar el combustible y equipos para el Programa de Atención Prehospitalaria. Operación de ambulancias: agilizar la recepción de pacientes trasladados en ambulancias para permitir que los vehículos de emergencia se reincorporen rápidamente al servicio. Referencia y contrarreferencia: garantizar la operatividad plena de los sistemas de traslado y remisión de pacientes.

Cualquier evento, alteración o novedad que afecte la normal prestación de los servicios de salud deberá ser reportado de forma inmediata al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

Las personas que tengan alguna urgencia en salud se pueden comunicar a la Línea 137, la cual está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.