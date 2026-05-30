Registraduría confirma entrega total del material electoral en el país y descarta traslado de mesas

A menos de 24 horas de la apertura de las urnas para los comicios presidenciales, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció este sábado desde la Plaza de Bolívar en Bogotá que los kits electorales ya fueron distribuidos con éxito en todos los municipios de Colombia. Este masivo despliegue operativo y logístico se efectuó con el propósito principal de garantizar el derecho al sufragio de millones de ciudadanos durante la jornada de este domingo, asegurando que cada mesa habilitada esté completamente dotada.

Durante la instalación de la denominada “urna de la transparencia”, un ejercicio pedagógico para ilustrar los procedimientos posteriores al cierre de las votaciones, el funcionario explicó la magnitud de la operación a nivel nacional. Tras asegurar la llegada del material a las 1.103 cabeceras municipales, los esfuerzos de custodia y seguridad liderados por la Fuerza Pública y la autoridad electoral se concentran durante el transcurso del día en llevar las urnas y tarjetones a los corregimientos, centros poblados y veredas más distantes del territorio.

Ante la inquietud ciudadana sobre posibles contingencias derivadas de factores climáticos o presuntas amenazas de seguridad ocasionadas por supuestos grupos armados, el organismo electoral entregó un parte de completa normalidad. Penagos fue enfático al asegurar que, hasta el momento, no se ha reportado ninguna eventualidad que comprometa el desarrollo de los comicios, por lo que descartó de manera oficial cualquier traslado o reubicación de los puestos de votación, confirmando que los electores podrán acudir a sus recintos habituales.

Para consolidar la confianza de la ciudadanía y de las diferentes campañas políticas en contienda, el jefe de la Registraduría aprovechó el espacio para resaltar los hallazgos de la auditoría internacional a los sistemas de información de la entidad. Las misiones técnicas y expertos extranjeros certificaron la absoluta confiabilidad, trazabilidad y blindaje del software que se empleará para el escrutinio, lo cual, sumado a la masiva presencia de observadores internacionales y testigos de los partidos, garantiza la transparencia tecnológica de la jornada democrática.