Suspenden temporalmente los permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca por jornada electoral

Foto: Décima Tercera Brigada?del Ejército

La Décima Tercera Brigada del Ejército expidió la Resolución 00004131 de 2026, mediante la cual suspende la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas, expedidos a personas naturales y jurídicas, con ocasión de las elecciones a la Presidencia de la República, desde las 6:00 a. m. de este sábado 30 de mayo de 2026, hasta las 6:00 a. m. del lunes 1 de junio de 2026 en Bogotá y en municipios de Cundinamarca.

La disposición rige para la ciudad de Bogotá, los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta, y el departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios de Medina y Paratebueno.

Esta medida se aplicará salvo las excepciones contempladas en la ley, entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, las empresas de vigilancia y seguridad privada y las misiones diplomáticas acreditadas en el país. La excepción acoge también al personal activo y a los veteranos de la Fuerza Pública, así como a los profesionales oficiales de la reserva, entre otros.

En caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, se mantendrá la suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en la jurisdicción señalada en la resolución y bajo las mismas excepciones, desde las 6:00 a. m. del sábado 20 de junio de 2026, hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio de 2026.