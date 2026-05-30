Cierre en los Caminos de los Cerros Orientales durante fin de semana electoral

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le informa a la ciudadanía que el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026 los caminos de los cerros orientales estarán cerrados al público debido a la disposición de las unidades policiales en los procesos de alistamiento y desarrollo de la jornada de la primera vuelta de elección presidencial. La operación normal se retomará el martes 2 de junio del 2026.

Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y le invitamos a programar las visitas en el aplicativo Caminos de los Cerros Orientales o en la página web www.acueducto.com.co

Cada visita a los cerros es la oportunidad de vivir una experiencia única en medio de la diversidad biológica que habita a lo largo de más de 40 kilómetros disponibles para realizar recorridos de recreación pasiva.

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