Más de diez bibliotecas públicas de Bogotá no prestarán su habitual atención al público por la jornada electoral

Foto: BibloRed

El 31 de mayo se llevarán a cabo las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, para el período 2026–2030 establecidas en las Resolución 2580 del 5 de marzo del 2025, por lo que la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed tendrá novedades en sus servicios.

En caso de ser necesaria una segunda vuelta de jornada electoral para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, las 4 bibliotecas serán puesto de votación el domingo 21 de junio de 2026, por lo que ese día tampoco prestarían sus habituales servicios a la ciudadanía.

Cierre de bibliotecas

El sábado 30 de mayo no tendrá servicio al público por preparación a la jornada de votación:

Biblioteca Pública Usaquén – Servitá

Biblioteca Pública Lago Timiza

El domingo el 31 de mayo no tendrán servicio por ser puntos de votación:

Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo

Biblioteca Pública Virgilio Barco

Biblioteca Pública Usaquén – Servitá

Biblioteca Pública Lago Timiza

Además, con el objetivo de brindar a los colaboradores la posibilidad de ejercer su derecho al voto, las siguientes bibliotecas, que normalmente operan los domingos, no prestarán servicio al público este 31 de mayo:

Biblioteca Pública El Mirador

Biblioteca Pública El Parque

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella – El Tintal

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba

Biblioteca Pública del Deport

Cabe señalar que los Paraderos Paralibros Paraparques tampoco prestarán su servicio habitual en los diferentes espacios de la ciudad. Sin embargo, recuerda que la Biblioteca Digital de Bogotá cuenta con más de 3 millones de recursos que están esperando por ti y que puedes disfrutar desde cualquier lugar y a cualquier hora.