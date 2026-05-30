Cinemateca al Parque inicia la temporada 2026 en la localidad de Santa Fe: asista desde este 30 de mayo

Foto: Idartes

Cinemateca al Parque es el evento anual que convoca a la ciudadanía bogotana a reunirse en familia para ver cine al aire libre. Este año, continuará siendo una de las actividades especiales organizadas por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes y la primera fecha tendrá lugar el sábado 30 de mayo en la Plazoleta City U, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. ¡Entrada gratis!

Cinemateca al Parque busca promover el encuentro de la comunidad alrededor del audiovisual y llevar la experiencia de estar en la Cinemateca a los territorios, habitando y apropiando la ciudad como un escenario de diversión y entretenimiento.

Pantalla Capital

La programación inicia con videoteca local, un espacio dedicado a proyectar obras audiovisuales que se relacionan con Bogotá, con el cortometraje animado El color de los recuerdos (2025) de Juan Pedraza y Sofía Díaz. Seguido se presentará la más reciente película animada Zootopia 2 (2025) de Jared Bush y Byron Howard, una comedia de amigos policías producida por Walt Disney Animation Studios. Zootopia es el resultado de un trabajo exhaustivo de un equipo conformado por los mejores animadores del mundo, que le han entregado al público diversas películas animadas como Encanto, Moana y más.

A continuación, Sinfonías de Bacatá, muestra impulsada por la Cinemateca de Bogotá que reúne cortos creados por cineastas locales para retratar la memoria, diversidad y vida de barrio en las 20 localidades de la ciudad, presentará Huellas de La Candelaria (2023) de Julián Andrés Gómez y Olaya (2023) de Sebastián Múnera, obras audiovisuales ganadoras de la convocatoria que lleva el mismo nombre de la muestra.

En la Franja Cine del mundo los asistentes podrán ver la película animada El increíble castillo vagabundo (2004) del reconocido director japones Hayao Miyazaki, fundador del Studio Ghibli, un estudio de películas y animación. Seguido se presentará en Franja Clásicos, El odio (1995) dirigida por Mathieu Kassovitz y protagonizada por Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui y Abdel Ahmed Ghili. El odio narra la vida de tres jóvenes desheredados de la sociedad (un judío, un árabe y un negro) en un suburbio de París a mediados de la década de los 90.

Después, en la franja Colección Fílmica Nacional de la Cinemateca de Bogotá, los asistentes se encontrarán con Favor correrse atrás (1974) de Lisandro Duque, un documental que plantea con humor los problemas del transporte urbano en Bogotá en la década de los setenta.

Para finalizar la jornada, se exhibirá la película colombiana: El otro hijo (2023), escrita y dirigida por Juan Sebastián Quebrada. una historia que nace de una experiencia profundamente personal sobre el duelo, la pérdida y la reconstrucción emocional y que muestra cómo un hecho traumático cambia la intensidad del presente y muestra la dificultad de volver a conectarse con la vida.