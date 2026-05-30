Participe en una nueva jornada de adopción de animales de compañía este sábado 30 de mayo

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), invita a la ciudadanía a participar en la gran jornada de adopción de animales de compañía que se realizará este sábado 30 de mayo de 2026 en la Plaza Eventos del Centro Comercial Plaza Central, ubicado en la localidad de Puente Aranda.

El evento se realizará de 11:00 a. m. a 4:30 p. m., y contará con una Feria de emprendimientos de la Red de Aliados Animalistas y una Charla sobre Tenencia responsable a partir de las 2:00 p. m.

Durante el encuentro las personas participantes tendrán la oportunidad de conocer a perros y gatos que fueron rescatados y atendidos por el IDPYBA por casos de maltrato, o fueron asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias.

Consulta esta publicación del Instituto en Instagram con más detalles de la jornada de adopción:

¿Por qué adoptar con el IDPYBA?

Tendrá un chequeo médico antes de iniciar una nueva vida.

Los perros y gatos se entregan esterilizados, desparasitados, vacunados y con microchip.

Asesoría en la selección ideal del perro o gato.

Acompañamiento durante la adaptación al hogar del nuevo miembro de la familia.

Requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA

Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar. La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía. Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental. En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados. En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.

Requisitos generales

Requisa obligatoria al ingreso.

Parqueadero disponible, con cobro. Cupos limitados.

No se permite el ingreso de comida ni bebidas por parte de adoptantes o funcionarios.

El ingreso es único: quien entra no podrá salir y volver a ingresar (aplica para adoptantes).

Prohibido el ingreso de armas o elementos cortopunzantes.

No se permite el ingreso de niñas y niños.

En mayo, abre tu corazón para recibir a un nuevo integrante de tu familia interespecie. Recuerda: la cita es este sábado 30 de mayo de 2026 en la Plaza Eventos del Centro Comercial Plaza Central, ubicado en la carrera 65 # 11-50, en la localidad de Puente Aranda.