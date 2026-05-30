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    Elecciones presidenciales 31 de mayo de 2026: así puede planear su viaje en TransMilenio para su puesto de votación

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de una vía de Bogotá Foto: TransMilenio.

    Te contamos cómo planear tu viaje para llegar o salir de tu puesto de votación en el marco de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de Colombia (primera vuelta) para el periodo 2026-2030, que se realizarán este domingo 31 de mayo de 2026.

    En la aplicación TransMiApp, según el punto de origen y destino, encuentras las mejores opciones de rutas que te sirven para tu recorrido.  ¡Conoce aquí todos los detalles y agenda tus desplazamientos!

    La aplicación TransMiApp te permite planear el viaje según la hora. Es decir, la persona puede indicar a qué hora quiere salir o a qué hora necesita llegar a su destino, y TransMiApp le muestra alternativas ajustadas a ese horario y a las condiciones del Sistema.

    La nueva versión también facilita la consulta de estaciones, paraderos y rutas. Al ingresar, los usuarios pueden ver el paradero más cercano a su ubicación, las rutas que pasan por allí y los tiempos estimados de llegada. También pueden buscar una ruta específica, revisar su recorrido en el mapa, consultar sus paradas y conocer en tiempo real por dónde viene el bus.

    ¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMilenio para llegar o salir de mi puesto de votación?

    Sigue estos pasos:

    • Una vez ingreses a la aplicación TransMiApp, da clic en planea tu viaje.
    • Luego, escribe tu punto de origen y destino.
    • De ese modo, la aplicación te dará las mejores opciones de rutas que te sirven para completar tu recorrido y otros detalles útiles.

     

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