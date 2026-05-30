Elecciones presidenciales 31 de mayo de 2026: así puede planear su viaje en TransMilenio para su puesto de votación

Foto: TransMilenio.

Te contamos cómo planear tu viaje para llegar o salir de tu puesto de votación en el marco de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de Colombia (primera vuelta) para el periodo 2026-2030, que se realizarán este domingo 31 de mayo de 2026.

En la aplicación TransMiApp, según el punto de origen y destino, encuentras las mejores opciones de rutas que te sirven para tu recorrido. ¡Conoce aquí todos los detalles y agenda tus desplazamientos!

La aplicación TransMiApp te permite planear el viaje según la hora. Es decir, la persona puede indicar a qué hora quiere salir o a qué hora necesita llegar a su destino, y TransMiApp le muestra alternativas ajustadas a ese horario y a las condiciones del Sistema.

La nueva versión también facilita la consulta de estaciones, paraderos y rutas. Al ingresar, los usuarios pueden ver el paradero más cercano a su ubicación, las rutas que pasan por allí y los tiempos estimados de llegada. También pueden buscar una ruta específica, revisar su recorrido en el mapa, consultar sus paradas y conocer en tiempo real por dónde viene el bus.

¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMilenio para llegar o salir de mi puesto de votación?

Sigue estos pasos: