Este domingo 31 de mayo no hay Ciclovía en Bogotá por jornada electoral

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que por motivo de la primera vuelta de la contienda electoral para elegir al primer mandatario de los colombianos, este domingo 31 de mayo de 2026, no hay operación de la Ciclovía de Bogotá.

La suspensión aplicará sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la red de del gran parque lineal de la ciudad y responde a las medidas adoptadas durante las jornadas electorales, con el propósito de facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad asociadas al desarrollo del proceso democrático en Bogotá.

Este espacio, reconocido como uno de los puntos de encuentro de recreación y actividad física más importantes de Colombia y del mundo, retomará su operación habitual el domingo siete de junio, para seguir promoviendo el disfrute seguro del espacio público y la actividad física en el Distrito Capital.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a consultar oportunamente su puesto de votación y a participar en esta jornada democrática para la construcción de ciudad y el fortalecimiento de las instituciones.

Consulta los detalles de esta medida en la siguiente publicación de Instagram del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), sobre la cancelación de la jornada de la Ciclovía de Bogotá: