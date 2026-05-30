Tenga cuidado con venta de boletas falsas para la despedida de la Selección Colombia

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

La euforia por la despedida de la Selección Colombia este lunes 1 de junio de 2026, en el estadio El Campín en Bogotá, antes de su partida al Mundial 2026, ha generado una alta demanda de boletas. Esto ha sido aprovechado por delincuentes para engañar a ciudadanos a través de falsas ofertas de entradas.

Personas inescrupulosas se hacen pasar por supuestos revendedores de boletas, ofreciendo las entradas mediante perfiles falsos en redes sociales y/o por grupos de WhatsApp. Sin embargo, todo termina siendo un engaño.

Un análisis detallado del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a casos de estafas relacionadas con eventos masivos similares ha permitido identificar cómo operan los estafadores.

¿Cómo operan los estafadores?

Los delincuentes ofrecen las entradas en ubicaciones de alta demanda a un precio relativamente bajo. Posteriormente empiezan a solicitar pagos por adelantado, presionando a las víctimas a desembolsar el dinero bajo el argumento de que hay varias personas interesadas en las boletas. Una vez reciben el dinero, estos delincuentes desaparecen, bloquean a las víctimas o eliminan los perfiles utilizados para la estafa, sin entregar las entradas prometidas.

Este tipo de estafas se incrementa en temporadas de alta demanda de eventos masivos, como conciertos de artistas reconocidos, en las que la rápida venta de boletería impulsa a algunos ciudadanos a buscar alternativas no verificadas.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafa con boletas a eventos masivos:

Adquirir las boletas únicamente mediante canales oficiales autorizados.

Al momento de acudir a terceros para obtener las entradas, desconfiar de ofertas relativamente bajas en redes sociales o grupos de mensajería.

No realizar pagos anticipados a desconocidos.

Verificar siempre la autenticidad del vendedor.

Hacer tratos de manera presencial.

No compartir datos personales o financieros con terceros no verificados.

En caso de que alguien resulte víctima de estafa, se puede comunicar al equipo AIDE de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a la línea telefónica: (601) 377 95 95 Opción 5 – Extensión 1137 para recibir orientación en la denuncia.