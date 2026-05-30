Procuraduría advierte sobre prohibiciones y deberes durante el proceso electoral del 2026

Foto: Secretaría de Planeación

La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva No. 010 de 2026, mediante la cual recuerda a las y los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas las obligaciones, prohibiciones y deberes relacionados con la participación en actividades y controversias políticas, en el marco del proceso electoral para presidente y vicepresidente de la República, periodo 2026–2030.

La directiva reitera que los servidores públicos deben actuar conforme a los principios constitucionales y el respeto por el ejercicio democrático, así como, observar y acatar las prohibiciones relativas a la participación en partidos y movimientos, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho de afiliación a las agrupaciones políticas y el derecho al sufragio.

La Procuraduría General de la Nación advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede generar sanciones de los organismos competentes, e hizo un llamado a la ciudadanía a poner en conocimiento de las autoridades, en especial a aquellas que ejercen el Ministerio Público, presuntas irregularidades que afecten la transparencia electoral, a través de los canales oficiales habilitados por la Procuraduría General de la Nación.

Consulte aquí la Directiva No. 010 de 2026.

Conozca el canal oficial de denuncias de la Procuraduría General de la Nación https://sedeelectronica.procuraduria.gov.co/PQRDSF/