Mandos militares de EE.UU. y Cuba se reunieron en Guantánamo

–Altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reunieron este fin de semana en Guantánamo, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países por la amenaza del presidente Donald Trump de tomar el poder de la isla.

El encuentro se produjo en la base que tiene Estados Unidos en el extremo suroriental de la isla comunista.

El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE.UU., se reunió con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo «para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa», señaló el Comando Sur en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) informó que este viernes la reunión entre el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de esa institución militar, el general de Cuerpo de Ejército Legrá Sotolongo, con elgeneral Donovan.

En un escueto comunicado publicado en las redes sociales, el Minfar indicó que el encuentro tuvo lugar «por acuerdo de ambas partes».

Además señaló que las dos «delegaciones valoran de positivo el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad entorno al perímetro divisorio del enclave militar», en referencia a la base naval de EE.UU. en Guantánamo (extremo este de Cuba).

Asimismo añadió que se «estuvo de acuerdo mantener comunicación entre ambos mandos militares».

Cuba ha considerado supuestamente distintos escenarios para utilizar drones contra la base estadounidense de Guantánamo, e incluso contra territorio de Estados Unidos, según informaron hace unas semanas medios estadounidenses.

Trump cree que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida (sureste), representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Donovan encabezó una evaluación de la seguridad del perímetro de la instalación estadounidense y discutió la seguridad del personal militar, señaló el comunicado.

Guantánamo es un centro operativo y logístico vital

«La estación naval de la bahía de Guantánamo es un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio», señaló el Comando Sur de Estados Unidos.

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado desde enero, después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo petrolero de facto contra la isla, decretara nuevas sanciones contra empresas y dirigentes cubanos e imputara al expresidente Raúl Castro en una causa que se remonta a 1996.

Ambos gobiernos afirman, no obstante, que mantienen sus contactos diplomáticos.

A mediados de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con altos responsables cubanos.

Otra reunión, de un alto nivel diplomático, tuvo lugar el 10 de abril en la capital cubana. Ningún avión gubernamental estadounidense había aterrizado en Cuba desde 2016. (Información DW).