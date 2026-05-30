Venezuela: Edmundo González pide nuevas elecciones

Edmundo González Urrutia, a quien la oposición venezolana considera el presidente electo en Venezuela en las cuestionadas elecciones de 2024, afirmó este sábado que respalda nuevas elecciones para alcanzar una «democracia real».

Desde su exilio en España, el exdiplomático de 76 años también expresó su apoyo a la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien reclama nuevos comicios tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

«Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio, que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos», expresó en un video publicado en la red social X.

Machado manifestó el jueves su «determinación» a negociar una transición democrática con el régimen interino para lograr «una elección presidencial libre, transparente y soberana», según una misiva firmada por ella elaborada al término de un encuentro con dirigentes de oposición en Panamá.

González Urrutia fue candidato en lugar de Machado en las elecciones del 28 de julio de 2024, a las que ella no pudo presentarse por haber sido inhabilitada.

La oposición denuncia fraude en los comicios que dieron ganador a Maduro para un tercer mandato y reivindica el triunfo de González Urrutia, quien se exilió en España en septiembre de 2024 tras una orden de arresto en su contra.

Maduro fue proclamado ganador sin que el ente electoral publicara en su página oficial las actas con los cómputos detallados, como establece la ley, al argumentar un jaqueo de sus sistemas.

La oposición asegura que ganó las presidenciales y como prueba hizo públicas copias de más del 80% de las actas de las máquinas de votación, documentos que el chavismo desestima. (Información DW).