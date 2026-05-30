Fuerzas Militares y la Policía blindan proceso electoral con 408 mil uniformados

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reportó que «ya está desplegada toda la Fuerza Pública y todas las capacidades para que existan las condiciones para que los votantes ejerzan su derecho de manera libre, segura y transparente» en la elección presidencial de este domingo en todo el territorio colombiano.

Son 408 mil militares y policías los que están desplegados con todas sus capacidades para proteger la información electoral y garantizar una jornada segura, transparente y confiable, subrayó el jefe de la cartera de Defensa, tras la activación del Puesto de Mando Unificado Cibernético en el que junto con 15 entidades del Estado y el Comité Nacional de Seguridad Digital ejercerán las siguientes actividades:

-Monitoreo 24/7: vigilancia permanente para detectar y neutralizar intentos de phishing, malware y ataques contra infraestructuras críticas.

-Lucha contra la desinformación: identificación de campañas de manipulación, cuentas automatizadas y contenidos engañosos que busquen afectar la confianza ciudadana.

-Inteligencia y prevención: protección de bases de datos, análisis continuo de vulnerabilidades y respuesta anticipada ante posibles riesgos cibernéticos.

El ministro de Defensa afirmó que el esquema de seguridad de las elecciones presidenciales, con todas las capacidades logísticas y de inteligencia, garantizarán una jornada transparente y sin contratiempos en las regiones con mayores factores de riesgo.

Para blindar la democracia y proteger cada mesa de votación en el territorio, un dispositivo de 408.000 hombres de la Fuerza Pública permanecerá en máxima alerta para que los ciudadanos salgan a las urnas con total tranquilidad, puntualizó.

408 mil militares y policías están dispuestos a arriesgar la vida para que los colombianos ejerzan su derecho al voto. Desde el ciberespacio, el Estado despliega todas sus capacidades para proteger la información electoral y garantizar una jornada segura, transparente y… pic.twitter.com/MaUDRK7g7x — Mindefensa (@mindefensa) May 31, 2026

El ministro explicó que el Puesto de Mando Unificado Cibernético monitorea amenazas nacionales e internacionales para proteger la información electoral y garantizar la seguridad digital de la jornada.

“Nuestro propósito es claro: garantizar que los colombianos ejerzan su derecho al voto en un entorno seguro, transparente y confiable”, afirmó.

El despliegue incluye la detección de bots, el monitoreo de incidentes informáticos, acciones contra la desinformación y la articulación de 15 entidades del Estado para responder de manera oportuna ante cualquier amenaza.

Según el jefe de la cartera de Defensa, la mayor fortaleza de este despliegue es la articulación institucional. «Por eso invitamos a los colombianos a participar masivamente, denunciar cualquier delito electoral a través de la #Línea157Anticorrupción y contribuir con un debate respetuoso, donde prevalezcan las ideas sobre los insultos y la democracia sobre la polarización», precisó.

¡Estamos listos para proteger las elecciones! Hemos desplegado todas las capacidades del Estado para garantizar una jornada segura, transparente y confiable. Con el Plan Democracia, el PMU Cibernético, 408.000 integrantes de la Fuerza Pública y 35 PMU regionales, protegemos a… pic.twitter.com/0K8lfaS5q6 — Mindefensa (@mindefensa) May 30, 2026