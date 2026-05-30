Noche de estrellas en Bogotá: Asista al Planetario Nocturno este sábado 30 de mayo

Foto: Idartes.

Este sábado 30 de mayo de 2026, el Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes),realizará el tradicional Planetario Nocturno, una jornada con actividades relacionadas con las ciencias del espacio para toda la familia, en el horario de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. ¡Actividades gratuitas y pagas!

Asiste al ‘Planetario Nocturno’ el sábado 30 de mayo de 2026

El Planetario de Bogotá tiene abiertas sus puertas de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. y disfruta de las siguientes actividades:

Experiencia Planetario: Recorrido Geek ‘Invasión Biótica’ + Charla Fulldome ‘De Dioses a Héroes’

Lugar: Domo

Horario: 5:00 y 7:00 p. m.

Entrada, ingresando o haciendo clic aquí.

Prepárese para un viaje épico donde la mitología ancestral y la cultura geek se encuentran bajo las estrellas. “De dioses a héroes” es una charla inmersiva en vivo que lo llevará desde los relatos de dioses nórdicos y héroes legendarios hasta los universos de los cómics, el cine y la ciencia ficción que hoy hacen vibrar a millones de fanáticos alrededor del mundo.

A través de impactantes visuales, narración en vivo y referencias a personajes icónicos de la cultura popular, descubrirá cómo las historias que contamos desde hace siglos siguen hablando de los mismos grandes temas: el poder, el sacrificio, el destino, la valentía y la búsqueda de identidad. Desde antiguos rituales relacionados con los ciclos del cielo hasta superhéroes modernos que luchan por salvar galaxias enteras, esta experiencia conectará la imaginación humana con los fenómenos astronómicos que han inspirado nuestras creencias y relatos desde tiempos remotos.

Cine fulldome: Ruta Leyenda El Dorado

Lugar: Domo

Horario: 8:00 p. m

Entradas en la taquilla del Planetario de Bogotá

A partir de la proyección de la película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’, que relata una historia de origen de la cosmogonía muisca, exploraremos cómo nuestros antepasados construyeron un conocimiento que les permitió entender el cosmos y dar sentido al origen del universo y de la vida.

Charla interactiva: Drones para el Empoderamiento

Lugar: Auditorio

Horario: 4:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo,

Desde los primeros asentamientos humanos el papel de la mujer en la agricultura ha sido fundamental y decisivo para su desarrollo. En la actualidad, ellas representan al menos un 60% de la fuerza laboral vinculada a la agricultura a nivel global, pero no poseen más del 1% de las tierras cultivables en el planeta. La implementación de sistemas aéreos no tripulados y sus vehículos, conocidos comúnmente como drones, están cambiado este panorama de inequidad y permitiendo a las mujeres tener control sobre sus territorios y mejorar procesos de agricultura con apropiación social de conocimiento y tecnología. En esta charla incomoda se hablarán sobre este contexto actual, el cambio incipiente y latente y su relación con la mujer agricultora.

Charla interactiva: Plantas y hongos, una relación cercana

Lugar: Auditorio

Horario: 6:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

En la charla exploraremos las relaciones existentes entre estas dos formas de vida, observando cómo los hongos fomentan el crecimiento y adecuación de las plantas. Además, descubriremos la historia de mujeres pioneras que, con su trabajo, han revolucionado la investigación sobre estos seres vivos, demostrando su impacto en los ecosistemas.

Charla interactiva: Naveguemos por el cielo

Lugar: Auditorio

Horario: 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Una charla interactiva que propone un recorrido inmersivo y participativo por la bóveda celeste, centrado en las constelaciones del zodiaco como herramientas de orientación, observación y relato. A través de una exploración guiada, el público se acercará a las características del cielo nocturno, a los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los planetas, y a la forma en que estas trayectorias dan sentido al zodiaco como una franja del cielo cargada de significado astronómico y cultural.

La actividad invita a reconocer cómo distintas culturas han interpretado estas constelaciones, proyectando en ellas historias, símbolos y preguntas sobre el tiempo, la naturaleza y el lugar de la humanidad en el cosmos, combinando astronomía y mitología. En el marco del Planetario Nocturno, esta versión especial permite comprender el zodiaco no como un sistema de predicción, sino como una construcción histórica y observacional que conecta el cielo con la experiencia humana, desde una mirada divulgativa y accesible en el Planetario de Bogotá

Franja Libre – Mundos posibles

Lugar: Sala Múltiple

Horario: 4:30, 6:00 y 7:30

Entrada libre hasta completar aforo

Mundos posibles es una actividad tipo taller en la que los participantes exploran las condiciones necesarias para la vida, como la presencia de agua, la energía, la temperatura, la presión y la radiación, a partir de ejemplos en la Tierra y su relación con otros cuerpos celestes. A lo largo de la experiencia, se promueve la reflexión sobre la posibilidad de vida en el universo y cómo esta podría adaptarse a entornos muy diferentes a los terrestres. Como parte central de la actividad, los participantes diseñan y dibujan su propia forma de vida utilizando hojas blancas y colores, creando una criatura capaz de sobrevivir en un ambiente específico según sus características físicas, lo que permite integrar conceptos científicos con procesos creativos y de imaginación, fomentando la participación activa y el pensamiento crítico.

Apolo y Artemisa: frente a frente

Lugar: Astroteca.

Horario:4:00 p. m. 5:00 p. m.6:00 p. m.7:00 p. m. 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Es un charla interactiva en la que el público podrá comparar las misiones lunares del programa Apolo y del programa Artemisa, identifcando sus planes y objetivos, sus astronautas, sus vehículos espaciales y vuelos.

Mesas de Juegos Tienda del Planetario

Lugar: Hall primer piso.

Horario: Franja de 5:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo.

En esta mesa de juegos del Planetario, los participantes podrán sumergirse en una experiencia lúdica e interactiva con SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos. A través de estos juegos, explorarán la diversidad del universo mientras desarrollan su curiosidad y comprensión sobre el cosmos.

Con SuperMundos, descubrirán qué hace a la Tierra un planeta único en el Sistema Solar, contrastando sus características con otros mundos. En SuperConstelaciones, tendrán en sus manos fragmentos de la Vía Láctea, explorando nebulosas, cúmulos estelares y galaxias lejanas. Finalmente, SuperCosmos los llevará a conocer los objetos más impresionantes del universo, permitiéndoles jugar con sus tamaños, masas y escalas de tiempo. ¡Una actividad ideal para aprender mientras se divierten!

Nubes: Entre formas y capas

Lugar: Terraza.

Horario: 4:30 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo.

En astronomía, uno de los más grandes problemas para observar el cielo son las nubes. Muchas personas que visitan el Planetario de Bogotá desean tener grandes telescópicos para escudriñar el cielo en las noches; sin embargo, un buen equipo no es suficiente y hay que considerar también estos factores climatológicos. La ciudad capital es un muy buen escenario para aprender a observar y clasificar nubes.

Observación Nocturna

Lugar: Terraza

Horario: Franjas de observación de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Con la ayuda de nuestros telescopios y un sistema de simulación astronómica, exploraremos el cielo de la noche, reconociendo estrellas, constelaciones y objetos del cielo profundo.