Recorra el Museo Colonial de Bogotá con música y baile ¡Gratis este sábado 30 de mayo!

Foto: Casona de la Danza.

La Casona de la Danza de Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a participar en ¨Visita Bailada¨ con música y danza que se realizará en el Museo Colonial de Bogotá como ejercicio de memoria en este inmueble de conservación arquitectónica, el sábado 30 de mayo de 2026, a las 2:00 p. m.

En el recorrido guiado por los recintos y objetos de este museo te permitirá reconocer aspectos de la vida cotidiana en la época colonial y reflexionar sobre las sensaciones, imágenes y estímulos que el lugar y sus elementos generan, para luego explorarlos a través del movimiento en un taller inmersivo.

A través de este ejercicio, el museo deja de ser solo un contenedor de objetos para convertirse en un escenario vivo donde la historia y el cuerpo dialogan.

La visita bailada presenta la obra «Viaje a lo sutil», una propuesta que invita a los asistentes a experimentar:

Escucha arquitectónica: una relación sensible con las atmósferas y los detalles del Museo Colonial desde el cuerpo.

Movimiento consciente: prácticas de movimiento sutil que exploran variaciones de ritmo, tono e intensidad, transitando entre la continuidad y la pausa.

Percepción inmersiva: una forma de habitar el espacio que activa lo visible y lo insinuado, transformando el recorrido tradicional en un acto creativo.

La mediación y la ejecución artística están a cargo de Cuerpo Versátil, un espacio dedicado a la investigación y el entrenamiento en danza urbana y danza contemporánea, bajola dirección de Ángela María Neira, coreógrafa y docente con 12 años de experiencia en las artes escénicas.