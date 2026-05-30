    • Bogotá

    Recorra el Museo Colonial de Bogotá con música y baile ¡Gratis este sábado 30 de mayo!

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de una de las puestas en escena que podrás disfuar gratis en la visita bailada en el Museo Colonial de Bogotá.Foto: Casona de la Danza.

    La Casona de la Danza de Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita a participar en ¨Visita Bailada¨ con música y danza que se realizará en el Museo Colonial de Bogotá como ejercicio de memoria en este inmueble de conservación arquitectónica, el sábado 30 de mayo de 2026, a las 2:00 p. m.

    En el recorrido guiado por los recintos y objetos de este museo te permitirá reconocer aspectos de la vida cotidiana en la época colonial y reflexionar sobre las sensaciones, imágenes y estímulos que el lugar y sus elementos generan, para luego explorarlos a través del movimiento en un taller inmersivo.

    A través de este ejercicio, el museo deja de ser solo un contenedor de objetos para convertirse en un escenario vivo donde la historia y el cuerpo dialogan.

    La visita bailada presenta la obra «Viaje a lo sutil», una propuesta que invita a los asistentes a experimentar:

    • Escucha arquitectónica: una relación sensible con las atmósferas y los detalles del Museo Colonial desde el cuerpo.
    • Movimiento consciente: prácticas de movimiento sutil que exploran variaciones de ritmo, tono e intensidad, transitando entre la continuidad y la pausa.
    • Percepción inmersiva: una forma de habitar el espacio que activa lo visible y lo insinuado, transformando el recorrido tradicional en un acto creativo.

    La mediación y la ejecución artística están a cargo de Cuerpo Versátil, un espacio dedicado a la investigación y el entrenamiento en danza urbana y danza contemporánea, bajola dirección de Ángela María Neira, coreógrafa y docente con 12 años de experiencia en las artes escénicas.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte