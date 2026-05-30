Hasta este 31 de mayo hay cambios operativos en la Estación Santa Lucía de TransMilenio por obras de mantenimiento

Foto: TransMilenio.

Debido a la ejecución de obras de mantenimiento en la malla vial, la Estación de TransMilenio Santa Lucía presenta modificaciones temporales en su operación.

El mantenimiento de los vagones se lleva a cabo desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo. Si eres usuario habitual de esta estación del sur de la ciudad, planifica tu viaje con anticipación.

Así operará la Estación Santa Lucía del 25 al 31 de mayo

Vagón 2

Sentido sur – norte: Operará con normalidad para las rutas 3 y D21.

Sentido norte – sur: Este sector se encuentra en obra, por lo que no habrá desembarque ni abordaje de pasajeros en esta plataforma.

Vagón 1

Sentido sur – norte: Estarán disponibles los servicios 3, B75, C17 y J76.

Sentido norte – sur: Se podrán tomar las rutas 3, H17 (Portal Usme), H21 (Portal Tunal), H75 (Portal Usme) y H76 (Portal Usme).

La recomendación es usar la aplicación TransMiApp, donde se puedes consultar rutas, realizar recargas virtuales y recibir información en tiempo real sobre novedades en la operación del Sistema.