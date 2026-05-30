Trenes del metro de Bogotá deberán recorrer casi dos vueltas a la Tierra en pruebas antes de su operación comercial

Los trenes de la Primera Línea del Metro de Bogotá tendrán que rodar aproximadamente 75.000 kilómetros —una distancia combinada equivalente a dar casi dos vueltas completas al planeta Tierra— como parte de una rigurosa fase de pruebas técnicas que comenzó a ejecutarse durante estos días sobre el viaducto energizado en la capital colombiana. Este extenso recorrido es un requisito indispensable y normativo para evaluar el comportamiento mecánico de los vehículos, certificar los sistemas de seguridad bajo tracción propia y garantizar un servicio óptimo antes de abrir las puertas a los ciudadanos.

De acuerdo con Leónidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, la flota total de 30 trenes de fabricación china está sometida a estrictos protocolos internacionales de calidad. De manera individual, cada máquina con sus seis vagones acoplados deberá completar 2.500 kilómetros de rodamiento a nivel local, una cifra que se suma al kilometraje de pruebas que ya superaron en su fábrica de origen en Asia. Estas evaluaciones en suelo colombiano se extenderán a lo largo de este año y el próximo, exponiendo las unidades a diferentes condiciones climáticas locales y a máximas exigencias operativas de frenado y aceleración.

Los desplazamientos iniciales, que ya cuentan con trenes moviéndose sobre los rieles entre el patio taller de Bosa y las primeras estaciones, arrancaron en modo manual con operarios en la cabina. No obstante, el objetivo central de esta maratónica suma de kilómetros es llevar a la flota hacia el sistema GOA4, el máximo nivel de automatización ferroviaria a nivel mundial. Según los cronogramas oficiales, de los 2.500 kilómetros exigidos por cada vehículo, al menos 1.000 estarán enfocados exclusivamente en afinar la transición tecnológica para que los trenes puedan operar de manera autónoma, sin necesidad de un conductor a bordo.

Toda esta planeación milimétrica busca cumplir sin contratiempos con los requisitos técnicos antes de septiembre de 2027, mes en el cual está previsto el inicio de la denominada «marcha blanca», una etapa de simulación final donde los trenes circularán con las frecuencias reales pero sin pasajeros. Si los avances de infraestructura continúan a buen ritmo, superando actualmente el 77 % de ejecución general de la obra bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la Primera Línea del Metro inaugurará oficialmente su operación comercial definitiva en marzo de 2028.