Resultados de las loterías y chances de este domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 31 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

Culona

Día 7456 – Noche

Paisita

Día 5274 – La 5ta 0 – Noche 1102 – Delfín

Chontico

Día 1984 – La 5ta 4 – Noche

Sinuano

Día 0267 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 520 – Noche

Play Four

Día 0117 – Noche

Samán

Dia 8610

Caribeña

Día 1129 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 2111 – La 5ta 6 – Noche

Antioqueñita

Día 9196 – La 5ta 0 – Tarde 8216 – La 5ta 7