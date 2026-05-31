Elecciones en Colombia: En segunda vuelta el 21 de junio se definirá la presidencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

–De acuerdo con el preconteo, Abelardo de la Espriella, por estrecho margen, se impuso este domingo en la primera vuelta electoral a Iván Cepeda y en consecuencia, entre los dos se definirá, en segunda vuelta, la Presidencia de la República el próximo 21 de junio.

De acuerdo con el último avance, el numero 24, de la Registraduría, contadas el 99,62 de las mesas que funcionaron en el territorio nacional, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, contabilizó 10 millones 328 mil 955 votos, esto es, el 43,63 por ciento; e Iván Cepeda, del Partido Pacto Histórico, sumó 9 millones 664 mil 594 votos, es decir, el 40 por ciento. La diferencia es de 660 mil votos de De la Espriella frente a Cepeda.

Debido a que ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos necesaria para proclamarse vencedor en primera vuelta, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda ronda electoral en tres semanas.

El tercer lugar en la contienda presidencial lo ocupa Paloma Valencia, la candidata del opositor Centro Democrático, con su formula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, con 1.611.174 votos, el 6,91%.

El cuarto fue Sergio Fajardo- Edna Cristina del Socorro Bonilla; quinto, Claudia López-Leonardo Huerta Gutiérrez; sexto, Santiago Botero-Fernando Cuevas; séptimo Mauricio Lizcano- Pedro Luis de la Torre; octavo, Miguel Uribe Londoño-Luisa Fernanda Villegas; noveno, sandra Macollins Garvin-Leonardo Karam Helo; décimo, Roy Barreras-Martha Lucía Zamora; decimo primer lugar, Luis Gilberto Murillo, quien retiró su candidatura, votos que no cuentan; doce, Carlos Eduardo Caicedo- Javier Alarcón; trece, Gustavo Matamoros-Mila Maria Paz.

En esta jornada electoral, la participación ciudadana marcó un hito en estas elecciones presidenciales, destacó el Registrador Nacional, Hernán Penagos, ante el aumento en el número de votantes frente a los comicios de hace cuatro años y señaló que este resultado refleja la confianza de los colombianos en la democracia.

“Cerca de 2,4 millones de personas más ejercieron sus derechos políticos frente a las elecciones presidenciales de hace cuatro años. Sin duda, es una muestra de cultura democrática y de cómo la sociedad colombiana valida sus principios y envía un mensaje de lo que somos como nación”, afirmó.

Agradeció la labor de más de 850.000 jurados de votación, quienes desde las 4:00 p. m. contaron los votos y diligenciaron las actas electorales, y destacó que 9.300 jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos avanzan en el escrutinio público de los resultados.

“Fue una jornada democrática transparente y libre”, puntualizó.