En la madrugada se cumplió el operativo logístico en Bogotá para desplegar material electoral; también en el resto del país

–La Registraduría dio el parte muy temprano. ¡Bogotá ya está lista para la jornada electoral!. Desde las 3:00 a. m., y con el acompañamiento de la Policía y el Ejército, inició el gran operativo logístico para desplegar el material electoral en las 20 localidades de la ciudad.

Gracias al trabajo coordinado de 1.397 personas y una caravana de 97 camiones, se transportaron con éxito 17.162 kits electorales que ya se encuentran en los 1.083 puestos de votación habilitados en Bogotá.

Todo está dispuesto para que 6.076.599 ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en estas elecciones presidenciales con garantías, seguridad y transparencia.

¡Bogotá ya está lista para la jornada electoral! Desde las 3:00 a. m., y con el acompañamiento de la @PoliciaColombia y el @COL_EJERCITO, inició el gran operativo logístico para desplegar el material electoral en las 20 localidades de la ciudad. Gracias al trabajo coordinado de… pic.twitter.com/trHBtBKCR6 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 31, 2026

Previamente, en la capital de la República se cumplio una tarea importante:

Realizamos una actividad en la ? Plaza de Bolívar, en Bogotá, para explicar de manera pedagógica diferentes aspectos del proceso electoral y combatir la desinformación. A través de estos espacios seguimos acercando la democracia a los ciudadanos con información clara, directa y… pic.twitter.com/lRhm5RHQ24 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 30, 2026

Y en los lugares más remotos del país se cumplió la distribución del material electoral para la oportuna apertura de las urnas.

La democracia no se detiene ante la distancia. Entre ríos, trochas y largas jornadas de desplazamiento, nuestro equipo trasladó los kits electorales a las zonas más apartadas de ?Caquetá para garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto este domingo 31 de… pic.twitter.com/LTjosbyvmm — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 30, 2026

El material electoral ya fue entregado en comunidades y 9 áreas no municipalizadas del ? Amazonas, ubicadas a lo largo del río Amazonas. Mediante transporte fluvial y aéreo, se garantizó su llegada a territorios de difícil acceso para el desarrollo de las elecciones… pic.twitter.com/AdkAcXDNvE — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 31, 2026

Hasta ? Mitú, en el corazón del Vaupés, llegó el material electoral que será utilizado en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Superando los desafíos logísticos propios de esta región, continúa el despliegue electoral para garantizar que los ciudadanos puedan… pic.twitter.com/3wsIg9lOQP — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 30, 2026

En la ?Amazonía, donde los desafíos geográficos exigen compromiso, avanzamos con el despliegue del material electoral hacia los diferentes municipios y puestos de votación. Nuestro compromiso es llegar a cada territorio para garantizar que todos los ciudadanos puedan participar… pic.twitter.com/0yrAoRwPGA — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 30, 2026

En el municipio de ? Vigía del Fuerte, al sur de la subregión del Urabá antioqueño y a orillas del río Atrato, avanza un operativo riguroso y articulado para garantizar que el material electoral llegue de manera segura a cada rincón del territorio, superando los desafíos de… pic.twitter.com/tBd38Pnqjy — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 30, 2026

Ni las distancias ni las condiciones del territorio detienen la democracia. Los kits y el material electoral ya llegaron a ?Barrancominas e Inírida, en Guainía, reafirmando el compromiso de llevar las elecciones a cada rincón de Colombia y garantizar el derecho al voto de todos… pic.twitter.com/CuNRrmmrZi — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 30, 2026

La logística electoral ya está en marcha en la región ? Andina. Equipos de la Registraduría adelantan las labores de organización y distribución del material electoral que llegará a cada rincón del territorio, así como su alistamiento. Este despliegue es fundamental para… pic.twitter.com/LgO0OcPcn2 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 30, 2026

Avanzamos en la ?Orinoquía con el alistamiento y distribución del material electoral que permitirá el correcto desarrollo de las elecciones presidenciales. Cada etapa logística se ejecuta con planeación y rigurosidad para asegurar que los ciudadanos cuenten con todas las… pic.twitter.com/0zVbNKuv5T — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 30, 2026