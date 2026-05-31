    • Bogotá

    En la madrugada se cumplió el operativo logístico en Bogotá para desplegar material electoral; también en el resto del país

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Registraduría dio el parte muy temprano. ¡Bogotá ya está lista para la jornada electoral!. Desde las 3:00 a. m., y con el acompañamiento de la Policía y el Ejército, inició el gran operativo logístico para desplegar el material electoral en las 20 localidades de la ciudad.

    Gracias al trabajo coordinado de 1.397 personas y una caravana de 97 camiones, se transportaron con éxito 17.162 kits electorales que ya se encuentran en los 1.083 puestos de votación habilitados en Bogotá.

    Todo está dispuesto para que 6.076.599 ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en estas elecciones presidenciales con garantías, seguridad y transparencia.

    Previamente, en la capital de la República se cumplio una tarea importante:

    Y en los lugares más remotos del país se cumplió la distribución del material electoral para la oportuna apertura de las urnas.

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