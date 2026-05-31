Se abrieron las urnas y arrancaron las elecciones presidenciales 2026

–A las 8:00 a. m., en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio apertura oficial a las urnas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030.

El acto de apertura contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Iván Mauricio Lenis; la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Mary Lucero Novoa; el presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Pedro Pablo Vanegas; el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Carlos Arturo Ramírez; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz.

?#EnDirecto| Instalación de las elecciones Presidenciales y Vicepresidenciales de la República 2026. https://t.co/vcJMLTxlmg — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 31, 2026

En las elecciones presidenciales, 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. En Colombia podrán sufragar 40.007.312 ciudadanos, de los cuales 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 son hombres. En el exterior podrán votar 1.414.661 ciudadanos: 777.343 mujeres y 637.318 hombres.

Para esta jornada electoral, la Registraduría Nacional instaló 13.742 puestos de votación: 13.489 en Colombia y 253 en 116 consulados de 67 países. En total, se habilitaron 122.016 mesas de votación, de las cuales 118.346 están ubicadas en Colombia, 1.489 funcionaron en el exterior entre el 25 y el 30 de mayo y 2.181 operarán este 31 de mayo.

Los colombianos votan por los siguientes aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia:

1-Claudia Nayibe López Hernández – Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez (Claudia imparables).

2-Raúl Santiago Botero Jaramillo – Carlos Fernando Cuevas Romero (Romper el Sistema).

3-Abelardo Gabriel de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano (Defensores de la Patria)

4-Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas (del oficialista Pacto Histórico).

5-Óscar Mauricio Lizcano Arango – Pedro Luis de la Torre Márquez (Coalición F.A.M.I.L.I.A. y ASI-Alianza Social-Independiente).

6-Miguel Uribe Londoño – Luisa Fernanda Villegas Araque 8Partido Demócrata Colombiano).

7-Sondra Macollins Garvin Pinto – Leonardo Karam Helo (Sondra presidente 2026).

8-Roy Leonardo Barreras Montealegre – Martha Lucía Zamora Ávila (La Fuerza).

9-Gustavo Matamoros Camacho – Mila María Paz Campaz (Partido Ecologista Colombiano).

10-Paloma Susana Valencia Laserna – Juan Daniel Oviedo Arango (Centro Democrático).

11-Sergio Fajardo Valderrama – Edna Cristina Bonilla Seba (Dignidad y Compromiso).

Con el propósito de fortalecer las elecciones presidenciales en el exterior, la Registraduría Nacional desarrolló un plan de acción que comprendió el despliegue de 65 funcionarios de apoyo electoral en 29 consulados durante la semana de votación y en ocho consulados adicionales este domingo. Asimismo, se cuenta con una auditoría externa especializada internacional, a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), en 16 puestos de votación de América Latina, Estados Unidos y Europa.

También se instalaron puntos de digitalización de formularios E-14 en seis consulados para agilizar la transmisión de los resultados preliminares.

Para validar la plena identidad de los electores y prevenir posibles casos de suplantación, la entidad dispuso 36.980 dispositivos de autenticación biométrica dactilar y facial.

Durante esta jornada democrática, 850.871 jurados de votación prestarán su servicio (708.259 principales y 142.612 remanentes), quienes fueron debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función mediante estrategias en cinco niveles: talleres presenciales, la plataforma virtual ‘aConfiar’, la herramienta web SICE (Sistema Integral de Capacitación Electoral) de la Registraduría, microcapacitaciones por WhatsApp y en los puestos de votación por parte de funcionarios de la entidad.

Además, la Registraduría Nacional implementó un plan integral de capacitación dirigido a los miembros de las comisiones escrutadoras designadas para las elecciones presidenciales, que incluyó jornadas de formación lideradas por las delegaciones departamentales de la Registraduría, talleres teórico-prácticos desarrollados en coordinación con la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior de la Judicatura, cursos virtuales y material pedagógico especializado.

Para garantizar un proceso electoral más incluyente, la Registraduría Nacional tendrá disponibles en las mesas de votación tarjetas electorales en sistema braille y lengua creole, cubículos con ajustes razonables para que las personas con alguna condición de discapacidad o que lo requieran puedan sufragar, más de 100 intérpretes de lenguas nativas en igual número de puestos para facilitar el ejercicio del derecho al voto y protocolos para la atención de personas con discapacidad y la garantía de derechos de personas trans.

Las elecciones presidenciales cuentan con el acompañamiento de más de 10.000 observadores electorales, entre ellos más de 1.000 observadores internacionales de 26 organizaciones y misiones como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), el Instituto Republicano Internacional (IRI), Transparencia Electoral IDEA Internacional.

La Registraduría Nacional también desarrolló un robusto Programa General de Auditorías con cuatro componentes estratégicos, para asegurar un análisis integral de los diferentes softwares electorales y fortalecer la transparencia del proceso. Este incluye una auditoría internacional especializada liderada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), enfocada en tres módulos: auditoría externa internacional especializada, auditoría a sistemas y asistencia técnica internacional.

Igualmente, se realizó la auditoría del Código Fuente de los softwares de sorteo de jurados de votación, preconteo, escrutinio y consolidación y divulgación de resultados por parte de los auditores de los partidos políticos acreditados. También se llevaron a cabo simulacros para evaluar la funcionalidad, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para estos comicios; y pruebas de carga y estrés para medir la capacidad de las diferentes soluciones tecnológicas que intervienen en el proceso electoral.

Entre las medidas puestas en marcha por la Registraduría Nacional para fortalecer la transparencia e integridad electoral se destacan, además, la publicación de los tres cuerpos del formulario E-14 de cada mesa de votación instalada en el país y el exterior, así como la implementación de una herramienta de ciberseguridad para monitorear y responder a posibles incidentes de seguridad digital en el marco de las elecciones.

Durante el acto de instalación de la jornada electoral, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, afirmó que por primera vez se desplegaron tantas acciones de integridad electoral e hizo un llamado a los ciudadanos a participar activamente en esta jornada democrática.

“Invitamos a los colombianos en todo el territorio nacional y en el exterior a que salgan a votar temprano y de forma masiva

y pacífica. También a que vean el voto no como un derecho sino como un deber para reivindicar los valores democráticos de nuestra nación”, enfatizó. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, o en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón del menú ‘Consulta lugar de votación’.

Los interesados en hacer seguimiento a los resultados preliminares de las elecciones presidenciales pueden descargar de manera gratuita la aplicación ‘Elecciones Presidenciales 2026’ o ‘aVotar’ en Google Play y App Store, consultar en el chatbot o ingresar a la página web o las redes sociales oficiales de la Registraduría Nacional.