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    Meteoro explota sobre EE.UU. con fuerza de 300 toneladas TNT

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imagen ilustrativa). Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos este sábado y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT informó la NASA.

    La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14H06 locales (18H06 GMT), dijo la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

    «Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite», dijo.

    «Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos».

    El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

    Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos, y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron. (Información DW).

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