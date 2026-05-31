Otro ataque estadounidense contra supuesta narcolancha en el Pacífico deja 3 muertos y ya son 200 las víctimas fatales

–Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron este domingo que llevaron a cabo un nuevo ataque letal contra una embarcación en el Pacífico oriental. Según el Comando Sur estadounidense, el bombardeo tuvo lugar la víspera y dejó tres personas muertas. Con esto, el total de fallecidos en estas operaciones ordenadas por Donald Trump en septiembre pasado supera los 200.

«La embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental”, afirmó el Comando Sur a través de X (Twitter). «Tres hombres narcoterroristas murieron durante la acción», agregó. Imágenes en blanco y negro que acompañan la publicación muestran la embarcación en mar abierto antes de quedar envuelta en una gran explosión.

El comunicado añade que ningún soldado estadounidense resultó herido en la operación, que fue comandada por el general Francis L. Donovan, y que la información de inteligencia confirmaba que el navío participaba en operaciones de tráfico de drogas. El viernes el Comando Sur había informado de un ataque similar, en el que también perdieron la vida tres personas.

On May 30, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/IMgQiUTPnP — U.S. Southern Command (@Southcom) May 31, 2026

TRADUCCIÓN.

El 30 de mayo, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.

————-

De otro lado, el Comando Sur de EE.UU informó que en un «exito en operación multinacional» para interrumpir el tráfico ilícito de narcóticos, ubicaron en el Pacífico Oriental una embarcación de la cual los tripulantes arrojaron su carga al mar, y las fuerzas panameñas recuperaron los fardos mientras Costa Rica interceptó la lancha y detuvo a 3 sospechosos.

«Otro ejemplo del compromiso de #SOUTHCOM en su asociación con Colombia, Costa Rica y Panamá para desarticular cárteles y narco-terroristas», destacó.

? Multinational op success#JIATFS coordinated with @SOUTHCOM MPA, ??, ??, & ?? to disrupt illicit trafficking in the Eastern Pacific.

After a go-fast vessel jettisoned its cargo, Panamanian forces recovered the bales while Costa Rica intercepted the boat & detained 3 suspects. pic.twitter.com/PdoNzKjKHP — Joint Interagency Task Force South (@jiatfs) May 30, 2026

Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron la operación «Lanza del Sur» (Southern Spear) a inicios de septiembre, al Trump insistir que Washington está, en la práctica, en guerra con los carteles de la droga que operan en América Latina. Pero su administración no ha aportado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el tráfico de estupefacientes.

Expertos legales y grupos de derechos humanos señalan que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que al parecer han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos. Este país lleva décadas lidiando con el abuso y el tráfico de drogas. La administración de Trump culpa a las redes criminales extranjeras y a los contrabandistas de contribuir al problema. (Información DW).