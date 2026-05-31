Petro sufragó y exhortó a los colombianos a que salgan al terminar la jornada «a cuidar el voto mesa por mesa»

–Al depositar su voto en la mesa número 1 de la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró el tarjetón para reseñar por quién lo hizo (este ejemplo lo siguió el ministro del Interior, Armando Benedetti) y luego formuló reiteradas exhortaciones a los colombianos. La primera de ellas, a «votar para decidir el rumbo del país y hacerlo con total libertad» y la última que, al terminar la jornada a las 4 de la tarde, salgan a defender y a cuidar su voto mesa por mesa.

El jefe del Estado reafirmó que el derecho al voto «debe ser libre y transparente», como base de la democracia. “La libertad es la base de la democracia. Si no existe esa libertad, la democracia no es más que una palabra”, advirtió. E invitó a la ciudadanía «a que se atreva a salir a las urnas a definir el destino de Colombia».

Igualmente señaló que la decisión que hoy toman millones de ciudadanos definirá el rumbo del país durante los próximos cuatro años y reiteró su compromiso con el respeto a las reglas democráticas y la voluntad popular expresada en las urnas.

?? El Presidente @petrogustavo ejerció su derecho al voto y destacó que esta jornada electoral reafirma la fortaleza de la democracia colombiana. El mandatario señaló que la decisión que hoy toman millones de ciudadanos definirá el rumbo del país durante los próximos cuatro años… pic.twitter.com/Wj9wyyaFxB — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 31, 2026

El mandatario aseguró que estas elecciones son definitivas y debe ser una decisión libre del pueblo colombiano, subrayando que «no existe democracia bajo presiones».

El presidente Gustavo Petro enfatizó que el voto debe responder únicamente a las convicciones de cada ciudadano y advirtió que prácticas como la compra de votos o las presiones a los electores constituyen delitos que afectan la democracia y la voluntad popular.

"Votar para decidir el rumbo del país y hacerlo con total libertad" fue el mensaje central del Presidente @petrogustavo durante la instalación de las elecciones Presidenciales y Vicepresidenciales de la República 2026. El mandatario enfatizó que el voto debe responder únicamente… pic.twitter.com/7mdSKy27aA — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 31, 2026

El primer mandatario hizo también un llamado a avanzar hacia un sistema electoral con herramientas tecnológicas desarrolladas y administradas por el Estado colombiano.

Durante su intervención, recordó la existencia de una sentencia del Consejo de Estado sobre la propiedad estatal de los softwares electorales y solicitó iniciar las acciones necesarias para su cumplimiento una vez finalice la jornada electoral.