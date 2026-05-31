Ucrania vuelve a atacar la mayor central nuclear de Europa

–Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este domingo la central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, comunicó la planta esta misma jornada.

Según detallaron, el ataque estuvo dirigido contra el taller de transporte de la central, que, en los últimos meses, se ha convertido en uno de los objetivos más atacados por las fuerzas ucranianas.

Asimismo, aseguraron que los ataques afectan regularmente tanto al edificio del taller de transporte como al transporte de servicio allí presente. Además, afirman que se han registrado en varias ocasiones ataques a autobuses que transportan a sus trabajadores por la ciudad.

The #IAEA experts are inspecting the damage caused by a Ukrainian drone to Power Unit 6 of the #ZNPP on May 30. pic.twitter.com/HXF0zbHEo7 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 31, 2026

TRADUCCIÓN:

Los expertos de la #IAEA están inspeccionando los daños causados por un dron ucraniano a la Unidad de Potencia 6 de la #ZNPP el 30 de mayo.

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Como resultado del ataque de hoy, fueron destruidos 6 autobuses y 2 vehículos modelo Gazelle. No se registraron víctimas entre el personal.

«Estas acciones crean riesgos adicionales para garantizar el funcionamiento estable de la central nuclear, impiden la actividad normal de la empresa y representan una amenaza para la seguridad de los empleados. A pesar de los continuos ataques, la central nuclear de Zaporozhie funciona de manera normal. La seguridad de la operación de la central está completamente garantizada, y todos los parámetros tecnológicos están bajo control constante del personal», manifestaron.

El sábado se registró el impacto de un dron de combate ucraniano contra el edificio del bloque de máquinas de la unidad de potencia número 6 de la planta. El ataque provocó una detonación, sin embargo, la explosión no dañó el equipo principal, aunque sí abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas. El aparato estaba controlado por fibra óptica, lo que descarta por completo la posibilidad de un impacto accidental.

Jefe del OIEA insta el cese de los ataques contra la central nuclear de Zaporozhie

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidió el cese de los ataques contra la central nuclear más grande de Europa, ubicada en la provincia rusa de Zaporozhie. Sus declaraciones se produjeron después de que un dron ucraniano impactara este sábado contra un edificio de la planta, a pocos metros del reactor.

«Rafael Grossi afirma que el ataque de ayer fue un incidente grave que puso en peligro principios clave de seguridad nuclear. Los ataques contra instalaciones nucleares son inaceptables y deben cesar para prevenir el riesgo real de un accidente nuclear que no beneficiaría a nadie «, reza un comunicado, publicado este domingo en X por el OIEA.

Asimismo, el organismo ofreció detalles sobre la inspección que realizaron esta jornada sus expertos en el exterior de la instalación. Se indicó que el equipo observó daños en «una escotilla de acceso metálica ubicada varios pisos más arriba en el edificio, así como algunos fragmentos de escombros y restos de fibra óptica quemada en el suelo».

Además, el OIEA señaló que ha solicitado acceso al interior del edificio, que se encuentra justo al lado del reactor número 6, para realizar un examen más exhaustivo. «Durante la inspección, se le indicó al equipo que se refugiaran tras escuchar el sonido de drones cerca y disparos para repelerlos. El equipo pudo confirmar con sus equipos de medición que los niveles de radiación en las instalaciones se mantienen dentro de los límites normales», apuntó.

«Kiev no solo cruza las líneas rojas, sino los límites del sentido común»

El sábado, un dron de las Fuerzas Armadas ucranianas impactó contra el edificio del bloque de máquinas de la unidad de potencia número 6 de Zaporozhie. El punto del impacto se encuentra a pocos metros del reactor.

«La explosión no dañó el equipo principal, pero sí abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas», indicó el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov. Detalló que el aparato estaba controlado por fibra óptica, lo que descarta por completo la posibilidad de un impacto accidental.

Además, afirmó que las acciones de Ucrania contra infraestructuras nucleares «no solo cruzan líneas rojas, sino también los límites del sentido común». Advirtió que se trata del primer ataque dirigido contra equipos clave de una central nuclear con daño directo en la sala de máquinas, y planteó interrogantes sobre posibles escaladas futuras contra sistemas aún más sensibles como la turbina, el reactor o los sistemas de seguridad.

Esta jornada, las fuerzas ucranianas volvieron a atacar la planta. El ataque estuvo dirigido contra el taller de transporte de la central, que, en los últimos meses, se ha convertido en uno de los objetivos más atacados por las fuerzas ucranianas. (Información RT).