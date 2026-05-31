Recomendaciones para votar en las elecciones presidenciales 2026

–La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó una serie de recomendaciones para que los colombianos ejerzan de manera ágil y efectiva su derecho al voto este 31 de mayo.

La entidad invita a los ciudadanos a consultar con anticipación el puesto, la dirección y la mesa de votación. Esta información está disponible a través del chatbot institucional, la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón del menú ‘Consulta lugar de votación’.

La jornada electoral finalizará a las 4:00 p. m. Se sugiere a los ciudadanos llegar temprano a los puestos de votación para evitar contratiempos durante el proceso.

El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, presentada en su formato físico o desde el dispositivo móvil.

Una vez el jurado de votación entregue la tarjeta electoral, el ciudadano deberá dirigirse al cubículo para marcar, de manera secreta, la opción de su preferencia. Si así 10 desea, podrá utilizar su propio esfero o bolígrafo para marcar la tarjeta electoral.

En caso de cometer un error al marcar la tarjeta electoral, el votante deberá devolverla al jurado de votación y solicitar una nueva. EI jurado procederá a anular la tarjeta inicial y entregará otra para garantizar el ejercicio del derecho al voto.

Por tratarse de una elección de carácter ordinario, los ciudadanos recibirán el certificado electoral, documento que otorga los siguientes beneficios:

1. Descuento del 10 % en: matrícula en instituciones oficiales de educación superior, expedición del pasaporte, trámite inicial y duplicados de la libreta militar y duplicados de la cédula de ciudadanía (del segundo en adelante)

2. Media jornada de descanso compensatorio remunerado.

3. Rebaja de uno o dos meses en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio (según el caso).

4. Preferencia en caso de igualdad de puntaje en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior.

5. Prevalencia en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado.

6. Prioridad en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda que ofrezca el Estado.

¿Cómo marcar la tarjeta electoral?

Para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera efectiva, la Registraduría Nacional dispuso una tarjeta electoral muy clara e intuitiva. La tarjeta es de tamaño carta, fondo gris y cuenta con espacio suficiente entre cada una de las fórmulas presidenciales para evitar los votos nulos.

Además, tiene las fotografías, nombres y apellidos de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, así como los logos o símbolos de las agrupaciones políticas, para que los ciudadanos voten con mucha facilidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informa a la ciudadanía que dispuso una aplicación exclusiva para la consulta de los resultados preliminares de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República denominada ‘Elecciones Presidenciales 2026’.

Esta aplicación, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, fue diseñada para que los ciudadanos en cualquier lugar del territorio nacional o el exterior conozcan en tiempo real los resultados preliminares de esta jornada democrática.

Los ciudadanos podrán consultar los resultados por candidato, permitiendo visualizar las votaciones a través de mapas donde podrán ver las mesas informadas, el número de votantes y los candidatos más votados tanto a nivel nacional como por departamentos.

Adicionalmente, están disponibles otros canales oficiales para hacer seguimiento a los resultados:

1. Aplicación ‘aVotar’.

2. Chatbot institucional.

3. Página web: www.registraduria.gov.co.

4. Transmisión por las redes sociales institucionales:

• YouTube: bit.ly/4x0pa5a

• X: bit.ly/43ApoTc