Trump fija 2 condiciones para la paz con Irán

–Donald Trump planteó 2 condiciones para dar por finalizada la ofensiva estadounidense desatada contra Irán: la reapertura total del estrecho de Ormuz y la renuncia de Teherán a todo plan de desarrollar armamento nuclear.

«Lo primero: el estrecho [de Ormuz] debe abrirse de inmediato y tiene que ser libre. Nada de peajes, etc. Y lo segundo: no pueden tener un arma nuclear», afirmó el presidente de Estados Unidos este sábado en una entrevista con Fox News.

«Eso es todo. Es muy sencillo. Y luego nos iremos de allí», aseguró.

En el caso de no llegar a buenos términos con Irán de manera diplomática, Trump amenazó con resolver el conflicto «militarmente». «Y si no lo conseguimos, lo terminaremos de otra manera», declaró, en referencia al desenlace en el que Washington no consigue lo que quiere en las negociaciones.

A su turno, Irán estableció el requisito sin el que «no habrá ningún acuerdo»

El principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseveró que su país no firmará ningún acuerdo con EE.UU. mientras no se garanticen los derechos del pueblo iraní.

«Los soldados del campo de batalla de la diplomacia no confían en las palabras ni en las promesas del enemigo. Nuestro criterio reside en los logros concretos que debemos alcanzar para cumplir con nuestras obligaciones, y no aprobaremos ningún acuerdo hasta que estemos seguros de que se respetarán los derechos del pueblo iraní», declaró este domingo durante una reunión de alto nivel.

Ghalibaf destacó que el factor más importante para la victoria ha sido la cohesión y la unidad de la nación iraní. «Lo que ha provocado la retirada del enemigo es, además del poderío militar y la preparación defensiva de los guerreros del Irán islámico, la firmeza y la unidad del pueblo frente al poderoso enemigo. Este secreto de la victoria debe preservarse», manifestó.

Previamente, el presidente del Parlamento señaló que Teherán no obtiene concesiones a través del diálogo, «sino con misiles», y que en las negociaciones simplemente se les hace entender esto. «El ganador de cualquier acuerdo es el que esté mejor preparado para la guerra al día siguiente», concluyó. (Información RT).