Abelardo de la Espriella: «Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo»
–Abelardo de la Espriella celebró su triunfo sobre Iván Cepeda en la primera vuelta en el Malecón de la ciudad de Barranquilla, a donde llegó en un planchón por el Río Magdalena, proclamando: “Más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”.
En su discurso, De la Espriella fustigó duramente al presidente Gustavo Petro y a su candidato de Pacto Histórico, a quienes calificó de «delincuentes miserables». Y advirtió: «No vamos a permitir que, usando las formas de lucha, Petro y Cepeda se roben la voluntad del pueblo. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza».
También sostuvo que Petro quiere desestabilizar al país e incendiar a Colombia y notificó que eso no lo va a permitir. «Vamos a defender la patria», complementó. Igualmente advirtió que no permitirá que Petro y Cepeda «ejecuten el plan de perpetuarse en el poder, desconociendo al pueblo colombiano».
“Cepeda, te vamos a derrotar”, puntualizó y aseguró que la única opción que este tiene, «su verdadera obsesión es convocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente y sentarnos con bandidos. No se equivoquen. Quieren cambiar la Constitución para atornillarse en el poder”.
¡Van para afuera!
Firme por la Patria. ?
(A.D.L.E) ??? pic.twitter.com/KoVRwmDg71
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026
Además hizo una publica petición al gobierno de los Estados Unidos y a los países democráticos a vigilar la segunda vuelta presidencial.
Abelardo de la Espriella se declaró “listo para dar la batalla final, para una segunda vuelta, donde la patria y su manada triunfarán» y subrayó que terminará de escribir la historia el 21 de junio, «cuando estemos una vez más frente a las urnas y derrotemos a Gustavo Petro y al bandido de Iván Cepeda”.
Antes de su aparición en el Malecóm, De la Espriella se encontró con su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, y compartió este video:
¡Gracias, @jrestrp!
Te subiste a este barco creyendo, junto a tu familia, que la Patria Milagro es posible. Gracias por tu lealtad, tu compromiso y por asumir este desafío histórico con valentía y amor por Colombia.
Nos restan 21 días para seguir haciendo historia y culminar… pic.twitter.com/3YMCoHY39e
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026
Y, además, envió el siguiente mensaje:
¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo!
Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido.
¡En 21 días haremos historia!
Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria.
Hoy más… pic.twitter.com/wf7ANOusVZ
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 31, 2026