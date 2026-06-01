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    Abelardo de la Espriella: «Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo»

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Abelardo de la Espriella celebró su triunfo sobre Iván Cepeda en la primera vuelta en el Malecón de la ciudad de Barranquilla, a donde llegó en un planchón por el Río Magdalena, proclamando: “Más de 10 millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”.

    En su discurso, De la Espriella fustigó duramente al presidente Gustavo Petro y a su candidato de Pacto Histórico, a quienes calificó de «delincuentes miserables». Y advirtió: «No vamos a permitir que, usando las formas de lucha, Petro y Cepeda se roben la voluntad del pueblo. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza».

    También sostuvo que Petro quiere desestabilizar al país e incendiar a Colombia y notificó que eso no lo va a permitir. «Vamos a defender la patria», complementó. Igualmente advirtió que no permitirá que Petro y Cepeda «ejecuten el plan de perpetuarse en el poder, desconociendo al pueblo colombiano».

    “Cepeda, te vamos a derrotar”, puntualizó y aseguró que la única opción que este tiene, «su verdadera obsesión es convocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente y sentarnos con bandidos. No se equivoquen. Quieren cambiar la Constitución para atornillarse en el poder”.

    Además hizo una publica petición al gobierno de los Estados Unidos y a los países democráticos a vigilar la segunda vuelta presidencial.

    Abelardo de la Espriella se declaró “listo para dar la batalla final, para una segunda vuelta, donde la patria y su manada triunfarán» y subrayó que terminará de escribir la historia el 21 de junio, «cuando estemos una vez más frente a las urnas y derrotemos a Gustavo Petro y al bandido de Iván Cepeda”.

    Antes de su aparición en el Malecóm, De la Espriella se encontró con su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, y compartió este video:

    Y, además, envió el siguiente mensaje:

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