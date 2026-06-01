Paloma Valencia reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella y anunció que lo apoyará en la segunda vuelta

–Tras conocerse los resultados iniciales de las elecciones de este domingo, la candidata Paloma Valencia anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Luego de agradecer a todos los que la acompañaron en la campaña, Valencia expresó que su defensa es por la libertad y la constitución. «Tenemos el corazón siempre dispuesto para servirle a Colombia y luchar por un país mejor», indicó y felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria «y a título personal anuncio mi respaldo a su candidatura. “De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, afirmó la aspirante de Centro Democrático. No podemos permitir la continuidad de un gobierno inútil y corrupto ni la instalación del neocomunismo. Colombia no cae», subrayó.

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su impresionante victoria, que deja claro que Colombia no caerá en las manos del comunismo que representan Cepeda y Petro. Su votación es la expresión de los colombianos hastiados de un gobierno corrompido, inútil y complaciente con los violentos”, precisó Paloma Valencia.

Añadió que su defensa es por la Constitución, por la libertad, por Colombia y por una economía de mercado. «Por eso hoy quiero decirlo claramente: a pesar de los ataques y de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto a servirle a Colombia, a trabajar por ella y a no desfallecer nunca en la lucha”, complementó.