Cepeda tampoco reconoce el preconteo de la primera vuelta

–“Hasta que no haya transparencia, no me referiré a los resultados”, aseguró el aspirante presidencial de Pacto Histórico Iván Cepeda en la ciudad de Bogotá, tras conocer que había sido derrotado por Abelardo de la Espriella, por cerca de 700 mil votos de acuerdo con los datos del preconteo.

En su discurso, Cepeda rechazó los resultados preliminares entregados por la Registraduría y afirmó:

“Nuestra vida ha sido una incesante lucha, la he hecho sin pausa y en las peores circunstancias, en los momentos más difíciles hemos sabido salir delante, hemos sobrevivido genocidios, afrontado las peores persecuciones y muchas de las organizaciones a las que pertenecemos se las ha intentado diezmar y aquí estamos: hoy obtuvimos 10 millones de votos en Colombia”.

El aspirante de Pacto Democrático señaló que había dos situaciones que son en este momento bastante confusas: «el presidente de la República ha dicho que hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, estamos hablando de 885 mil personas o cédulas, queremos que eso se aclare; pero segundo, existe información en indicios sobre un número indeterminado de mesas en las cuáles se han presentado votaciones atípicas, así que solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”.

Luego subrayó: “Se nos puede decir que no queremos aceptar un resultado en democracia, pero revisemos someramente: hicimos una consulta al Pacto Histórico y horas antes de la consulta miles de puestos electorales fueron cambiados de lugar, cientos de miles de personas no pudieron ejercer su derecho al voto por esa situación que nunca se aclaró, después estaba prevista una consulta interpartidista y mi candidatura fue vetada y otro candidato que estaba en la misma consulta sí fue admitido, y autoridades e incluso gobiernos extranjeros están metiéndole la mano a nuestras elecciones, como con el presidente Noboa, que no es otra cosa que una vulgar injerencia”.

Finalmente anunció que va a ganar en segunda vuelta. «Que no quepa duda, y vamos a enrutar desde esta noche todos nuestros esfuerzos para unir a todas las fuerzas y derrotar a Abelardo de la Espriella”, puntualizó.