Álvaro Uribe: «Colombianos, hemos perdido»

–El expresidente Álvaro Uribe Vélez, reconoció abiertamente la derrota de su candidata Paloma Valencia y de su partido Centro Democrático en la primera vuelta presidencial cumplida este domingo. “Colombianos, hemos perdido», precisó Uribe Vélez en un mensaje a través de su cuenta en X.

El exmandatario declaró que asume «humildemente» sus responsabilidades por lo sucedido en la contienda presidencial. Sin embargo destacó el logro de su pupila.

«Colombia ha descubierto una gran líder, con plena vigencia hacia el futuro: Paloma Valencia”, señaló.

Igualmente, Uribe Vélez anunció el apoyo de Centro Democrático a Abelardo de la Espriella. “Votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna y de un Estado pequeño y austero”, puntualizó.

Finalmente advirtió que «Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda».

Elijamos Presidente al Dr. Abelardo De La Espriella.