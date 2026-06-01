-Dólar TRM: $ 3,560.24 (vigente 02 de junio)

-Euro $ 4,298.40

-Bitcoin US$ 71.535, 70

Tasa de Interés

-DTF: 10,14%

-UVR: $ 412,31

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,14

-Petróleo Brent US$ 92,18

-Oro-Compra Banco de la República $ 510.703,31