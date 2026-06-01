Procurador: No hay “ni pruebas ni indicios” que confirmen señalamientos de Petro para no aceptar resultados electorales

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, dijo este mediodía que no hay “ni pruebas ni indicios” que confirmen los señalamientos que el presidente Gustavo Petro ha hecho para “no aceptar” los resultados de las elecciones de la primera vuelta presidencial.

El jefe del Ministerio Público le pidió al Presidente que si tiene las pruebas las envíe a su despacho o a las autoridades competentes.

Los pronunciamientos los hizo Gregorio Eljach tras realizar visita en la sede de Corferias en Bogotá, para verificar el trabajo de las comisiones escrutadoras que adelantan los jueces de la República.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, dijo este mediodía que no hay “ni pruebas ni indicios” que confirmen los señalamientos que el presidente Gustavo Petro ha hecho para “no aceptar” los resultados de las elecciones de la primera vuelta presidencial. El… pic.twitter.com/11Deo1DxO0 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 1, 2026

Previamente, el Centro de Analítica Avanzada del Ministerio Público, informó que durante la jornada de elección de presidente y vicepresidente de la república, el domingo, recibió y gestionó 587 quejas

Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Atlántico, fueron las regiones que concentraron el mayor número de quejas.

El sistema probó su eficacia, y durante todo el día no presentó ningún tipo de inconveniente que impidiera a la ciudadanía y a los agentes del ministerio público enviar sus respectivas denuncias en todos los canales dispuestos por la Procuraduría para tal fin.

Finalmente, la Procuraduría indicó que procesó y atendió en un alto porcentaje estos reportes y los restantes pasarán al respectivo operador disciplinario, para darles atención prioritaria y urgente.